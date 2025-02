Torrente Papardo, gli interventi urgenti per fermare l’erosione VIDEO

Alcuni lavori verranno eseguiti dal Comune, altri dall'Autorità di bacino. Ecco cosa verrà fatto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A dicembre un tratto del torrente Papardo è franato. Da allora settimana dopo settimana, pioggia dopo pioggia, l’erosione è continuata. Adesso chi lo attraversa in auto rischia di finire in fondo al dirupo. Il passaggio rimasto è molto stretto e il terreno continua a sgretolarsi. Non si tratta di una strada comunale ma di pista interna al torrente, eppure decine di famiglie lo attraversano per raggiungere le proprie abitazioni. A percorrerlo non sono solo i residenti di Sperone e Faro Superiore ma anche i frequentatori del campo da rugby e di un maneggio.

Gli abitanti preoccupati di rimanere isolati

La settimana scorsa abbiamo raccolto le testimonianze degli abitanti preoccupati di rimanere isolati. Molti di loro, infatti, utilizzano la pista interna al torrente per tornare a casa. Un abitante di Contrada Cavalieri aveva scritto tramite pec a tutti al Comune, al Genio civile e all’Autorità di bacino, sollecitandoli ad intervenire.

Gli interventi urgenti programmati dopo il sopralluogo

Con l’aggravarsi del fenomeno erosivo gli enti coinvolti, dopo un sopralluogo, hanno programmato gli interventi urgenti da fare. Una parte dei lavori spettano al Comune di Messina e l’altra all’Autorità di bacino. Nel corso del sopralluogo è stata rintracciata una briglia rotta che ha causato fenomeni di erosione spondale per effetto di una deviazione al normale deflusso della corrente idraulica.

Gli interventi

Il primo intervento che farà il Comune sarà proprio la rimozione della briglia collassata. Poi la stessa verrà collocata a protezione dell’area interessata dal dissesto e verrà realizzato un canale al centro dell’alveo per consentire un migliore deflusso. All’Autorità di bacino, invece, spetterà l’intervento di rifunzionalizzazione idraulica del tratto interessato mediante ricostruzione della briglia e le relative opere di ancoraggio sponsale e protezione del tratto scalzato.

Una pista per far transitare mezzi meccanici ma non le auto

In questi giorni, in un terreno della Città metropolitana, vicino al torrente, un mezzo meccanico sta lavorando per creare una strada battuta che consenta ai grossi mezzi di transitare per raggiungere la parte a monte del torrente. Si tratta comunque di una pista di cantiere che non potrà essere utilizzata dai cittadini con le proprie auto.

I due progetti per la messa in sicurezza del torrente

Gli interventi urgenti programmati da Comune e Autorità di bacino serviranno per arginare il fenomeno erosivo segnalato dai cittadini preoccupati che abitano delle contrade Cavalieri e Carcarazza. Ci sono poi due progetti molto più ampi e costosi che serviranno a mettere in sicurezza l’intero torrente Papardo. Un primo progetto, che vede il commissario per il dissesto idrogeologico come soggetto attuatore, riguarda la parte a monte di Faro Superiore. Per questo progetto ci sono già i fondi e si attendono le ultime autorizzazioni. Un secondo progetto redatto dal Comune di Messina riguarda invece la parte più bassa, che va dall’ospedale Papardo al villaggio di Faro Superiore. Un progetto da 9 milioni, che al momento è stato finanziato solo per un milione e mezzo. Si è deciso, dopo un incontro a Palermo, di realizzare con priorità uno stralcio funzionale. Con questo verrà realizzata una strada di collegamento fra l’ospedale e il campo da rugby che è anche area di protezione civile.

A raccontare in video gli interventi programmati con urgenza, e i progetti che riguardano l’intero torrente, è l’assessore alla Difesa del suolo Francesco Caminiti.