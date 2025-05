Parcheggio Torri Morandi. “I lavori finiranno a giugno, poi partirà l’isola pedonale” VIDEO

Cantiere aperto anche in via Circuito per la nuova pista ciclopedonale Laguna Capo Peloro

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Parcheggio Torri Morandi in via Pozzo Giudeo e pista ciclopedonale in via Circuito. Il sindaco di Messina, Federico Basile, fa il punto sui due cantieri aperti nel villaggio di Torre Faro. “I lavori dovranno necessariamente concludersi prima del periodo estivo”, ha dichiarato Basile. “Siamo tutti con gli occhi puntati sui tempi di consegna, prevediamo di aprire il Torri Morandi i primi di giugno”, aggiunge.

Senza parcheggio non può partire l’isola pedonale

Sicuramente più impattante il cantiere per la riqualificazione del parcheggio perché senza quello spazio non si potrà dare inizio all’isola pedonale di Torre Faro. Quindi anche la pedonalizzazione, ormai consuetudine della stagione estiva, non potrà partire prima del prossimo mese.

Nuova pista ciclopedonale Laguna Capo Peloro

Proseguono anche i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale Laguna di Capo Peloro. Si è tinto di rosso il tratto finale della pista che si immette in via Glauco e si sta lavorando per la realizzazione degli scivoli e del percorso in via Circuito, a partire dal lago grande di Ganzirri fino al lungomare di Torre Faro.

Nuovo parcheggio Atm

La viabilità del paese cambierà a partire dal prossimo anno. Il Comune, infatti, intende realizzare un nuovo parcheggio Atm fuori dal paese, a pochi metri dal capolinea dello shuttle. Un’area in cui al momento non c’è nulla se non erbacce. E’ li che nasceranno nuovi posti auto con colonnine Atm, necessario anche per alleggerire il traffico all’interno del villaggio. A questo si aggiungerà la nuova pavimentazione di piazza Dell’Angelo, dello slargo di fronte alla chiesa e della via principale di Torre Faro. Qui i lavori partiranno a settembre e quelle mattonelle dissestate, ormai da troppi anni, verranno finalmente sostituite.