Tra isola pedonale e pineta di Montepiselli, passi indietro e in avanti a Messina VIDEO - Tempostretto

Il meglio della settiimana di Tempostretto Tv dall'8 al 13 maggio

montaggio e riprese di Silvia De Domenico

MESSINA – Che settimana è stata dall’8 al 13 maggio nel segno di Tempostretto tv? A monopolizzare l’attenzione “il passo di lato”, così lo definisce un po’ con uno stile democristiano il sindaco Basile, mentre noi lo definiamo passo indietro, legato alla scelta di riaprire alle auto, nei giorni feriali, l’isola pedonale del viale S. Martino. Sul fronte delle buone notizie, invece, l’apertura della pineta di Montepiselli: era una “discarica” sconosciuta ai messinesi e ora diventa uno spazio in pieno centro per bambini e famiglie, con un servizio integrativo per le famiglie.

Ancora contestazioni, invece, da parte del Comitato Avignone: “Non si potrà parlare di riqualificazione di Piazza Lo Sardo, conosciuta ancora come Piazza del popolo, fino a quando non si interverrà seriamente sui portici, punto nevralgico. Il degrado rimarrà anche dopo i lavori e non è stata prevista l’illuminazione”.

Sul fronte positivo, facendo a zig zag tra problemi e risorse, il progetto annunciato dall’assessore alla Cultura Caruso: dal 13 al 21 maggio: tredici i siti visitabili a Messina al costo di 3€. Il video e il testo annunciano le “bellezze storiche” che tanti messinesi non conoscono.

