Tremestieri, l’area abbandonata accanto alla metroferrovia diventerà un parco VIDEO

Dopo Camaro e Giostra il progetto di Puli-amo Messina sbarca nella zona sud

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’area di 6.000 mq inutilizzata. Una distesa di vegetazione incolta e piena di rifiuti a pochi passi dal parcheggio della metroferrovia di Tremestieri. E’ questo il luogo scelto dall’associazione Puli-amo Messina per un nuovo intervento di riqualificazione. Dopo Camaro e Giostra, infatti, il progetto Spazio pubblico resiliente ha raggiunto anche la zona sud di Messina.

Il luogo da riqualificare scelto con i residenti

“Come di consueto abbiamo incontrato più volte i residenti, le associazioni, le attività commerciali del territorio per individuare la zona da riqualificare”, spiega il presidente di Puli-amo Messina, Christian Mangano.

La pulizia nei weekend grazie a volontari e cittadini

I volontari dell’associazione Puli-amo Messina, insieme ad altri cittadini, si sono dati appuntamento per delle giornate di pulizia nei weekend scorsi. Nell’ultimo è intervenuta anche una ditta di movimentazione terra che con delle ruspe ha spianata l’area. Gli interventi non si sono ancora conclusi ma nel frattempo si sta già lavorando alla progettazione del nuovo parco.

Diventerà un parco con area barbecue

Lo spazio dall’enorme potenziale diventerà un parco, con panchine, arredi e un’area barbecue per pic nic e grigliate all’aria aperta. “Abbiamo anche pensato di ridare vita ai gabbiotti della Polizia municipale dismessi per realizzare un punto booksharing. L’idea è nata perché gli abitanti di Tremestieri ci hanno detto che qui in zona non c’è una biblioteca o una libreria”, aggiunge Mangano.