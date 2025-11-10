PuliAmo Messina al lavoro nell’area verde accanto al parcheggio della metroferrovia di Tremestieri

Uno spazio che potrebbe diventare 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗶𝘂' 𝗮𝗺𝗽𝗶𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗱 𝗱𝗶 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮

I volontari di Puli-AMO Messina sono tornati a rimboccarsi le maniche, dando il via ai lavori sull’area verde che presto diventerà uno spazio accogliente, vivo e condiviso, 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗲 𝗲 𝗶 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶 con gli abitanti, i comitati e le realtà di Tremestieri.

L’area, situata accanto al parcheggio della Metroferrovia di Tremestieri, è 𝗹𝗮 𝗽𝗶𝘂’ 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝗰𝘂𝗶 𝗣𝘂𝗹𝗶-𝗔𝗠𝗢 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮 𝘀𝗶𝗮 𝗺𝗮𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 in questi dieci anni di attività, uno spazio che potrebbe diventare 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗶𝘂’ 𝗮𝗺𝗽𝗶𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗱 𝗱𝗶 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮.

Tanti cittadini si sono uniti alla pulizia, tra cui diversi componenti del Comitato ex Sanderson, da anni impegnati per riconsegnare alla libera fruizione la vicina area post-industriale, trasformandola in uno dei più grandi parchi urbani della città.

Durante la giornata sono stati raccolti rifiuti di ogni tipo, anche ingombranti come sedie e giocattoli, e prodotti quintali di verde che verranno rimossi nei prossimi giorni, in occasione del 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝘂𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 la 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮.

.