Un anno di guerra in Ucraina: "Continuiamo a sostenere i rifugiati a Messina" VIDEO - Tempostretto

L'appello di padre Giovanni Amante della Chiesa Ortodossa di Messina, dove sono ospitate famiglie con bambini

MESSINA. All’alba del 24 febbraio 2022, la Russia invadeva l’Ucraina violando i confini di un territorio sovrano, ed aprendo così un conflitto ancora in corso. Molti cittadini lasciarono nelle prime ore la loro casa, diventando rifugiati di guerra. La macchina della solidarietà accolse anche a Messina delle famiglie ucraine, donne, anziani e bambini. A distanza di un anno si trovano ancora presso i locali della Chiesa Ortodossa di Messina, gestita padre Giovanni Amante. “La guerra non ha distrutto solo i palazzi, ma ha minato la stabilità di intere famiglie e di intere nazioni, purtroppo il sentimento di odio si è sviluppato fra popolazioni che vivevano l’uno di fianco all’altro”.

Accoglienza e solidarietà

“Otto milioni di profughi ucraini si trovano oggi in Europa, noi siamo custodi del loro futuro perché molti sono bambini, per questo chiedo che la solidarietà nei loro confronti non venga mai meno. Non servono atti eroici, ma che ognuno contribuisca con un piccolo contributo per il loro sostentamento nella nostra città”.