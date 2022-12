Un anno in 100 secondi, il 2022 a Messina VIDEO - Tempostretto

Abbiamo riassunto in un breve video, gli episodi più rilevanti di quest’anno appena trascorso

MESSINA. Anche in questo 2022, vi abbiamo raccontato attraverso le immagini delle nostre videocamere, fatti ed eventi nella città di Messina. Due operatori video sempre presenti sul territorio, al servizio dell’informazione. Abbiamo riassunto in 100 secondi gli episodi più rilevanti di quest’anno appena trascorso. Le lunghe file per i tamponi, il caro benzina, la campagna elettorale e l’elezione di Federico Basile nuovo sindaco di Messina. Gli sbaraccamenti e l’emergenza abbandono rifiuti. Anche il prossimo anno cercheremo di essere presenti con le nostre video camere, per raccontarvi tutto quello che succede in città.