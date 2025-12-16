Unime. “Ex Banca d’Italia pronta a gennaio, ex Riviera per il prossimo anno accademico VIDEO

La fine dei lavori slitta al 2026. E sul caso Cuzzocrea...

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ex Banca d’Italia ed ex Riviera, due obiettivi fissati dall’Università per il 2025 che slittano al 2026. La rettrice Giovanna Spatari fa il punto sulla fine dei lavori. “Banca d’Italia sarà pronta entro metà gennaio, quindi possiamo considerarlo un obiettivo quasi raggiunto nel 2025”, dichiara Spatari.

“Ex Hotel Riviera operativo nel 2026”

“Per l’ex Hotel Riviera ci sono stati dei problemi in più, che stiamo risolvendo grazie anche al Comune e ad Amam. Ci impegneremo per consegnare questa struttura operativa per il prossimo anno accademico”, aggiunge la rettrice dell’Università di Messina.

