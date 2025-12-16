 Unime. "Ex Banca d'Italia pronta a gennaio, ex Riviera per il prossimo anno accademico VIDEO

Unime. “Ex Banca d’Italia pronta a gennaio, ex Riviera per il prossimo anno accademico VIDEO

Silvia De Domenico

Unime. “Ex Banca d’Italia pronta a gennaio, ex Riviera per il prossimo anno accademico VIDEO

martedì 16 Dicembre 2025 - 13:10

La fine dei lavori slitta al 2026. E sul caso Cuzzocrea...

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ex Banca d’Italia ed ex Riviera, due obiettivi fissati dall’Università per il 2025 che slittano al 2026. La rettrice Giovanna Spatari fa il punto sulla fine dei lavori. “Banca d’Italia sarà pronta entro metà gennaio, quindi possiamo considerarlo un obiettivo quasi raggiunto nel 2025”, dichiara Spatari.

rettrice spatari

“Ex Hotel Riviera operativo nel 2026”

“Per l’ex Hotel Riviera ci sono stati dei problemi in più, che stiamo risolvendo grazie anche al Comune e ad Amam. Ci impegneremo per consegnare questa struttura operativa per il prossimo anno accademico”, aggiunge la rettrice dell’Università di Messina.

Ecco cosa dice agli studenti sul caso Cuzzocrea…

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: incontro a Messina con i protagonisti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED