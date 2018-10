Verso Cittanova. Infantino: «Partita insidiosa, importante l’approccio mentale». VIDEO

Allenamento pomeridiano per il Messina al Franco Scoglio. Pietro Infantino ha fatto provare alcuni schemi in vista della partita di domenica prossima contro la Cittanovese. Sempre out Ba e Sarcone. A fine allenamento, l’allenatore si è mostrato fiducioso: «Il cammino è molto lungo - ha detto - la prossima partita sarà difficile, in un campo piccolo e veloce, sarà importante l’approccio mentale. La Cittanovese fa un 3-4-3 molto aggressivo, sfrutta molto i calci piazzati ma noi vogliamo una prestazione importante. I tifosi sono venuti martedì, ci hanno incoraggiato a lavorare. Capiscono che siamo in un momento delicato che abbiamo bisogno del loro sostegno e sono sicuro che i giocatori ripagheranno la loro fiducia».

Domani mattina prevista la seduta di rifinitura al termine della quale sarà stilata la lista dei convocati.