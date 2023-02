Via Don Blasco, il verde pubblico diventato pattumiera VIDEO - Tempostretto

Buste di plastica, deiezioni di animali e rifiuti, riempiono il verde dell’aiuola di Via Don Blasco. C’è chi addirittura va regolarmente a “rubare” le rose

MESSINA. Ancora incompiuta, è già presa di mira dagli incivili. Buste di plastica, deiezioni di animali e rifiuti riempiono l’aiuola di Via Don Blasco, nel tratto compreso tra viale Europa e via Santa Cecilia. Il verde pubblico risulta non curato in modo adeguato, segnalano alcuni lettori, con cespugli e rami a intralciare il percorso. Sempre in base alle segnalazioni, c’è chi addirittura va regolarmente a “rubare” le rose, tagliandole, magari per abbellire la propria casa. A completare il livello di inciviltà, le numerose vetture parcheggiate in ogni spazio libero, dalla rotonda ai marciapiedi.