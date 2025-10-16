 Via Taormina, iniziate le demolizioni di 45 baracche VIDEO

Silvia De Domenico

giovedì 16 Ottobre 2025 - 10:20

15 in una prima fase e 30 in una seconda. In mezzo ce ne sono altre ancora abitate

Lunedì scorso la consegna dei lavori, oggi il via, con la demolizione di 15 baracche in via Taormina. Tra queste quelle colpite dall’incendio di marzo.

Se ne devono abbattere altre 30, quindi in totale 45, ma tra le 15 e le 30 in mezzo ce ne sono altre ancora abitate e da sgomberare. Presto un tavolo tecnico per trovare una sistemazione a queste famiglie e poter così completare una demolizione omogenea.

I lavori di demolizione delle 45 baracche dovrebbero durare 90 giorni e quindi concludersi a gennaio.

Via Quinto Ennio

Capitolo via Quinto Ennio. La consegna dei lavori è prevista per martedì 21 ottobre ma, anche in questo caso, sarà solo un passaggio burocratico. Prima che le ruspe possano entrare in azione è necessario il controllo dei sottoservizi.

demolizioni baracche via taormina
