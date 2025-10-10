 Risanamento, quasi completate le demolizioni della baraccopoli di Largo Diogene

Silvia De Domenico

venerdì 10 Ottobre 2025 - 08:00

Ruspe in azione anche nel rione Taormina dalla prossima settimana

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’altra baraccopoli che scompare da Messina. O almeno una parte. Una dozzina di baracche di Largo Diogene, nella zona di Fondo Fucile, sono state demolite nelle ultime due settimane. In totale le casette erano 22 e quelle che restano in piedi sono ancora in parte occupate.

Alcune baracche ancora occupate

“Abbiamo quasi completato le demolizioni di questa prima parte, di quella che resta si occuperanno Arisme e il Comune di Messina”, spiega il sub commissario al Risanamento Santi Trovato. Una cosa è certa, prima di poter procedere con l’eliminazione delle baracche rimanenti bisognerà avviare l’iter iper sgomberarle.

