Viaggio nel nuovo Pronto Soccorso del Policlinico: “Tempi di attesa già ridotti del 30%” VIDEO

C'è una nuova figura professionale, l'addetta all'accoglienza, che comunica con i parenti dei pazienti in attesa fuori

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nuovi codici colore, figure professionali e zona di biocontenimento: viaggio nel nuovo Pronto Soccorso del Policlinico di Messina. A guidarci nella struttura rinnovata è il dirigente medico Giovanni Di Maio. “Nella prima settimana possiamo già stimare di aver ridotto i tempi di attesa dei pazienti del 30%”, spiega il responsabile del Pronto Soccorso. Il reparto registra una media di 120 accessi al giorno, il 20% dei quali di pazienti provenienti da tutta la provincia. I posti letto sono 23, senza considerare quelli dei codici verde. Ecco i nuovi posti letto: dal rosso, all’arancione, all’azzurro e il nuovo reparto Obi (Osservazione breve intensiva).

Nuova zona di biocontenimento per malattie infettive e pandemie

La nuova struttura ha migliorato notevolmente il lavoro di medici e infermieri. Resta da incrementare il personale. “Servirebbero altri medici, per quanto riguarda gli infermieri invece stiamo raggiungendo il numero ottimale”, racconta il dottor Di Maio. E’ lui a mostrarci la nuova barella di biocontenimento e il percorso dedicato alle malattie infettive diffusive. Una zona che prevede entrata e uscita separate dall’ingresso del Pronto Soccorso proprio per evitare ogni tipo di contagio. Un reparto essenziale in caso di pandemie che nel periodo del Covid non esisteva ancora.

L’infermiere di flusso

Nel percorso che va dal triage all’area critica conosciamo due figure professionali nuove all’interno del Policlinico di Messina. L’infermiere di processo o di flusso, Piero Sturiale, ci racconta di cosa si occupa. “Dopo l’assegnazione del codice colore in area triage viene fatta una nuova valutazione per velocizzare la presa in carico del paziente dal personale medico”. La sua è una figura nuova per quest’ospedale: “Messina è una delle prime città siciliane ad avere gli infermieri di flusso”, conclude.

L’addetta all’accoglienza

Un’altra novità importante è l’introduzione degli addetti all’accoglienza. “Ci occupiamo di dare informazioni ai parenti in attesa da ore“, racconta Claudia Gemelli. Un ruolo, quindi, di congiunzione fra l’interno e l’esterno del Pronto Soccorso, che serve anche a non far scaldare gli animi fra chi non ha notizie del proprio congiunto da molto tempo. “Il nostro lavoro alleggerisce anche quello dei medici ed è stato ben accolto dall’utenza felice di avere risposte più veloci”, aggiunge Gemelli. Gli addetti all’accoglienza, così come tutto il personale medico e paramedico, sono dotati di bodycam che registrano in tempo reale eventuali aggressioni per poi far scattare l’intervento delle Forze dell’ordine.

Il nuovo posto fisso della Polizia dentro il Pronto Soccorso

“Sulla sicurezza abbiamo puntato molto”, aggiunge il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito. “Il nuovo posto fisso della Polizia di Stato all’interno della nuova struttura e la sperimentazione delle telecamere sui camici ne sono la dimostrazione”, conclude.