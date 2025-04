Viale Gazzi, “l’aiuola di Sara” verrà riqualificata e diventerà un simbolo VIDEO

"E' stata una richiesta della mamma di Sara Campanella e il progetto verrà condiviso con la famiglia"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’aiuola che è già un simbolo. Un piccolo angolo di verde sul viale Gazzi che dal 31 marzo non è più un anonimo marciapiede. Il luogo in cui è stata accoltellata Sara Campanella merita di essere riqualificato. E sarà il Comune di Messina a farlo. “Mi è stato chiesto proprio dalla mamma di Sara e il progetto verrà condiviso con la famiglia”, ha dichiarato il sindaco di Messina, Federico Basile.

Progetto condiviso con la famiglia Campanella

“Non è questo il momento ma quando i genitori di Sara saranno pronti a tornare a Messina decideremo insieme cosa fare. E’ un’aiuola che non è solo un simbolo ma servirà purtroppo a ricordare quello che non deve mai più accadere”, conclude Basile. Proprio nel giorno dei funerali di Sara a Misilmeri i genitori della giovane studentessa hanno fatto questa richiesta al sindaco di Messina.

Da lunedì 31 marzo i messinesi rendono omaggio a Sara

Da lunedì scorso tantissimi messinesi passando da quel tratto di viale Gazzi, di fronte allo stadio Celeste, si sono fermati anche solo per un momento. Fiori, disegni, pensieri, messaggi, peluche e girandole sono apparsi e si sono moltiplicati su quel marciapiede giorno dopo giorno. Cittadini, famiglie e tanti bambini, anche molto piccoli, hanno voluto rendere omaggio a Sara. Anche chi non la conosceva ha voluto lasciarle un pensiero pieno d’affetto. C’è chi si è scusato e chi ha promesso di non dimenticarla mai.