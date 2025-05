Viale Giostra, i lavori per il parcheggio si allargano su entrambe le corsie VIDEO

Non si ancora che fine faranno gli alberi rimasti sul marciapiede appena demolito

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori per la realizzazione del parcheggio d’interscambio Sant’Orsola. Da qualche giorno sul viale Giostra si transita solo nei controviali. Il cantiere, infatti, si è allargato anche alla corsia monte-mare.

Completata la banchina in direzione monte

La banchina in direzione monte è stata completata, sono già al loro posto le colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici e sono stati lasciati gli spazi per le aiuole dove verranno piantate nuove essenze. Ora si sta procedendo con la demolizione del marciapiede opposto. Le ruspe sono in azione per rimuovere ciò che resta della vecchia pavimentazione.

Non si sa ancora che fine faranno gli alberi rimasti

Non si sa ancora che fine faranno gli alberi che si trovano sulla corsia monte-mare. Una trentina di platani sui quali sono state effettuate delle prove di trazione per valutarne la stabilità. Messina servizi attende nei prossimi giorni i risultati degli esami e poi valuterà come procedere. Gli alberi che si trovavano di fronte, sul marciapiede mare-monte, sono stati abbattuti ad prile per problemi all’apparato radicale, scatenando non poche polemiche in città.

