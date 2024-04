Villa Mazzini, ecco i nuovi bagni. Ora c’è anche quello per disabili VIDEO

I lavori di ristrutturazione si sono conclusi. Adesso i servizi sono funzionanti e accessibili

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo i lavori di riqualificazione di Villa Mazzini era rimasta irrisolta la questione bagni. Uno dei due, quello delle donne, era quasi sempre chiuso perché non funzionante. E mancava l’accessibilità per le persone con disabilità. I lavori di ristrutturazione, avviati a novembre, hanno restituito alla collettività due bagni nuovi. Uno per gli uomini e uno per donne e disabili. Ed è stata posizionata anche la rampa per le carrozzine.

