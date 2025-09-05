Villa Quasimodo chiude per lavori. Diventerà una piazza VIDEO

Gli interventi dureranno 300 giorni. Ecco il progetto di riqualificazione di Messinaservizi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono partiti oggi i lavori alla villetta Quasimodo. Lo spazio di via Tommaso Cannizzaro, nei pressi della stazione, cambierà volto completamente, dopo anni in cui gli episodi di degrado sono stati più volte segnalati. Spariranno tutte le barriere e diventerà una piazza. Il progetto di Messina Servizi punta a riqualificare uno spazio da troppi anni poco frequentato dalle famiglie messinesi. I giochi sono stati più volte vandalizzati e ormai ad usarli sono in pochissimi.

Cosa prevede il progetto di Messina Servizi

I lavori sono partiti oggi e dureranno 300 giorni. Quindi una decina di mesi per vedere lo spazio completamente rinnovato. “Questa è la durata da contratto ma contiamo di concluderli anche prima”, spiega la presidente Mariagrazia Interdonato. Secondo le previsioni, quindi, già dalla prossima estate lo spazio riqualificato sarà aperto alla città. Non ci saranno più i muretti laterali e neanche il cancello. Lo spazio sarà completamente aperto, una vera e propria piazza appunto.

Nuove aiuole per i fiori e panchine circolari

Verranno posizionate nuove e ampie sedute circolari. Creati nuovi spazi con aiuole per i fiori e i giochi che sarà poi il Comune a installare. Gli alberi presenti ovviamente rimarranno, così come i resti delle antiche mura all’ingresso della villetta. “Su indicazione della Soprintendenza ai Beni culturali i resti verranno valorizzati e tutelati”, aggiunge Interdonato. I marciapiedi che circondano la villa non saranno toccati, così come i due chioschi che si trovano in via del Vespro.

Il cantiere è stato consegnato alla ditta Ediltecnica di Caltanissetta lo scorso 29 agosto e ieri sono state istallate le attrezzature di cantiere. L’importo iniziale dell’appalto era 749 mila euro, la ditta se l’è aggiudicato con un ribasso del 32%.