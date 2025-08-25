La villetta Quasimodo diventerà una piazza. A settembre l’inizio dei lavori VIDEO

Via tutte le barriere, nuove aiuole e panchine circolari: ecco il progetto di riqualificazione di Messina Servizi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La villetta Quasimodo cambierà volto. Spariranno tutte le barriere e diventerà una piazza. Il progetto di Messina Servizi punta a riqualificare uno spazio da troppi anni poco frequentato dalle famiglie messinesi. I giochi sono stati più volte vandalizzati e ormai ad usarli sono in pochissimi.

Cosa prevede il progetto di Messina Servizi

Ecco cosa prevede il progetto di riqualificazione. I lavori inizieranno nei primi giorni di settembre e dureranno 300 giorni. Quindi una decina di mesi per vedere lo spazio completamente rinnovato. “Questa è la durata da contratto ma contiamo di concluderli anche prima”, spiega la presidente Mariagrazia Interdonato. Secondo le previsioni, quindi, già dalla prossima estate lo spazio riqualificato sarà aperto alla città. Non ci saranno più i muretti laterali e neanche il cancello. Lo spazio sarà completamente aperto, una vera e propria piazza appunto.

Nuove aiuole per i fiori e panchine circolari

Verranno posizionate nuove e ampie sedute circolari. Creati nuovi spazi con aiuole per i fiori e i giochi che sarà poi il Comune a installare. Gli alberi presenti ovviamente rimarranno, così come i resti delle antiche mura all’ingresso della villetta. “Su indicazione della Soprintendenza ai Beni culturali i resti verranno valorizzati e tutelati”, aggiunge Interdonato. I marciapiedi che circondano la villa non saranno toccati, così come i due chioschi che si trovano in via del Vespro.

Ad eseguire i lavori sarà la Ediltecnica di Caltanissetta. L’importo iniziale di 749.000€ ha avuto un ribasso del 32%.