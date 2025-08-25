 La villetta Quasimodo diventerà una piazza. A settembre l'inizio dei lavori VIDEO

La villetta Quasimodo diventerà una piazza. A settembre l’inizio dei lavori VIDEO

Silvia De Domenico

La villetta Quasimodo diventerà una piazza. A settembre l’inizio dei lavori VIDEO

lunedì 25 Agosto 2025 - 13:30

Via tutte le barriere, nuove aiuole e panchine circolari: ecco il progetto di riqualificazione di Messina Servizi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La villetta Quasimodo cambierà volto. Spariranno tutte le barriere e diventerà una piazza. Il progetto di Messina Servizi punta a riqualificare uno spazio da troppi anni poco frequentato dalle famiglie messinesi. I giochi sono stati più volte vandalizzati e ormai ad usarli sono in pochissimi.

villetta Quasimodo

Cosa prevede il progetto di Messina Servizi

Ecco cosa prevede il progetto di riqualificazione. I lavori inizieranno nei primi giorni di settembre e dureranno 300 giorni. Quindi una decina di mesi per vedere lo spazio completamente rinnovato. “Questa è la durata da contratto ma contiamo di concluderli anche prima”, spiega la presidente Mariagrazia Interdonato. Secondo le previsioni, quindi, già dalla prossima estate lo spazio riqualificato sarà aperto alla città. Non ci saranno più i muretti laterali e neanche il cancello. Lo spazio sarà completamente aperto, una vera e propria piazza appunto.

villetta quasimodo

Nuove aiuole per i fiori e panchine circolari

Verranno posizionate nuove e ampie sedute circolari. Creati nuovi spazi con aiuole per i fiori e i giochi che sarà poi il Comune a installare. Gli alberi presenti ovviamente rimarranno, così come i resti delle antiche mura all’ingresso della villetta. “Su indicazione della Soprintendenza ai Beni culturali i resti verranno valorizzati e tutelati”, aggiunge Interdonato. I marciapiedi che circondano la villa non saranno toccati, così come i due chioschi che si trovano in via del Vespro.

villetta quasimodo

Ad eseguire i lavori sarà la Ediltecnica di Caltanissetta. L’importo iniziale di 749.000€ ha avuto un ribasso del 32%.

villetta quasimodo
villetta quasimodo
villetta quasimodo
villetta quasimodo
villetta quasimodo
villetta quasimodo
villetta quasimodo
villetta quasimodo

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Via Senatore Arena. Accessi al mare, trattative in corso per l’acquisto dei terreni
Messina. Ecco tutti gli interventi in corso e in programma nei cimiteri
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED