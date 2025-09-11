Villa Quasimodo inizia a trasformarsi in piazza. Già demolite tutte le barriere VIDEO

Sarà uno spazio verde senza muretti e cancelli. Ecco il progetto di Messina Servizi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si intravede la nuova piazza Quasimodo. Le barriere intorno all’ex villetta sono già state demolite. Alla fine dei lavori sarà uno spazio verde senza muretti o cancelli. Una vera e propria piazza, con alberi, panchine e giochi per i bambini. I lavori dureranno 300 giorni, ecco cosa prevede il progetto di Messina Servizi.

Lo spazio di via Tommaso Cannizzaro, nei pressi della stazione, cambierà volto completamente, dopo anni in cui gli episodi di degrado sono stati più volte segnalati. Il progetto di Messina Servizi punta a riqualificare uno spazio da troppi anni poco frequentato dalle famiglie messinesi. I giochi sono stati più volte vandalizzati e ormai ad usarli sono in pochissimi.

Cosa prevede il progetto di Messina Servizi

I lavori sono partiti pochi giorni fa e dureranno 300 giorni. Quindi una decina di mesi per vedere lo spazio completamente rinnovato. “Questa è la durata da contratto ma contiamo di concluderli anche prima”, spiega la presidente Mariagrazia Interdonato. Secondo le previsioni, quindi, già dalla prossima estate lo spazio riqualificato sarà aperto alla città. Non ci saranno più i muretti laterali e neanche il cancello. Lo spazio sarà completamente aperto, una vera e propria piazza appunto.

Nuove aiuole per i fiori e panchine circolari

Verranno posizionate nuove e ampie sedute circolari. Creati nuovi spazi con aiuole per i fiori e i giochi, che sarà poi il Comune a installare. Gli alberi presenti ovviamente rimarranno, così come i resti delle antiche mura all’ingresso della villetta. “Su indicazione della Soprintendenza ai Beni culturali i resti verranno valorizzati e tutelati”, aggiunge Interdonato. I marciapiedi che circondano la villa non saranno toccati, così come i due chioschi che si trovano in via del Vespro.