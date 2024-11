YoungMe Days “per far conoscere ai giovani le possibilità di lavoro a Messina” VIDEO

L'assessora Liana Cannata ha presentato la seconda edizione di un evento in programma dal 27 al 29 novembre

MESSINA – Oggi, nella sala “Falcone Borsellino” di Palazzo Zanca, è stata presentata la seconda edizione di YoungMe Days, un evento di tre giorni dedicato alla formazione e all’acquisizione di competenze per i giovani. Organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili, Formazione e Istruzione del Comune di Messina, l’iniziativa rientra nel progetto YoungMe – Giovani al Centro, finanziato dal Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. La tre giorni si terrà dal 27 al 29 novembre presso il Palacultura “Antonello da Messina”. A condurre la manifestazione sarà Noemi David.

Afferma l’assessora Liana Cannata: “L’obiettivo è quello di informare e formare post diploma e far conoscere ai giovani le possibilità che hanno all’interno della città. Creare quindi una sinergia tra le associazioni, le aziende, i giovani professionisti, che animano questo territorio. Molto spesso si parla sulla base di una percezione che non sempre corrisponde alle realtà. Noi vogliamo intanto far conoscere quello che esiste e sulla base di quello fare orientare i giovani”.

L’assessora risponde al nostro lettore

Ieri l’assessora è stata ospite della quinta commissione di Raimondo Mortelliti, ed ha spiegato che l’obiettivo dell’evento è quello di trasmettere il messaggio che “restare a Messina è possibile e deve esserlo”. Un nostro lettore ha così commentato: “Per l’assessora sicuramente è stato possibile rimanere a Messina, non è così per tantissime ragazze e ragazzi. Sarebbe opportuno riflettere prima di spararle grosse”.

L’assessora risponde così: “È un obiettivo, non ho detto che è un obiettivo raggiunto. Quello che abbiamo cercato di fare, attraverso anche all’assessorato alle politiche giovanili, è quello di rivolgere lo sguardo anche all’acquisizione di competenze, sia trasversali che settoriali, mettendo in rete i giovani con il tessuto socioeconomico della città anche per poter permettere di avere più opportunità o, comunque, di conoscere le opportunità che esistono. Non ho detto che è un obiettivo facile da raggiungere, ma ci stiamo lavorando”.

Il programma e gli ospiti

Mercoledì 27 novembre

dalle ore 9 alle 13, plenarie presentate da contest creator e giovani talenti;

dalle ore 15 fino alle 19, workshop.

Gli ospiti saranno Fabiana Manager, Lorenzo Branchetti, Andrea Pistorio, Fabrizio Privitera, Lelio Bonaccorso.

Giovedì 28 novembre

dalle ore 9 alle 19, workshop e plenarie.

Gli ospiti saranno Francesco Oggiano, Samuele Sciacca, Andrea Muzi e Sergio Pitrone.

Venerdì 29 novembre

dalle ore 9 alle ore 13, workshop e plenarie.

Gli ospiti saranno Davide Avolio, Maestro Gabriele, Giovani Professionisti e Fabrizio Moroni.

La manifestazione è gratuita. Le iscrizioni sono aperte qui.