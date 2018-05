Rometta, il 5 e il 6 maggio due date da non perdere. Dalla storia all'arte

Dalla storia all'arte, in un connubio che gode dello splendido scenario del borgo di Rometta. Sono due gli appuntamenti che apriranno il mese di maggio nel comune tirrenico.

Si inizia il 5 con la rievocazione dello storico scontro del 965 d.c. che vide scontrarsi saraceni e bizantini, cristiani e musulmani in lotta per il dominio del territorio. Due cortei attraverseranno le vie del paese, in rappresentanza dei due schieramenti. Entrambi partiranno da Piazza Cappuccini alle 18.30 per poi percorrere due vie distinte e ricongiungersi presso Piazza Margherita, dove si terrà una partita a scacchi viventi tra le due fazioni.

Il giorno dopo, il 6 maggio, spazio all'arte e alla musica con la presentazione del nuovo video musicale dei "Malanova". Il noto gruppo folkloristico, infatti, ha scelto la località di Rometta come sfondo ideale per la propria ultima fatica. La presentazione si terrà presso l'aula consiliare Pasquale Midiri alle 18.30 a conclusione della processione in onore del Santo Patrono. Diversi gli interventi previsti.

Salvatore Di Trapani