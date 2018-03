Rometta, foto e poesia per decantare le bellezze del territorio

Tutto pronto per i due concorsi che scandiranno le prossime settimane nel romettese. Un'iniziativa promossa dall'amministrazione, con l'intento di rilanciare il territorio e far conoscere le bellezze del comune tirrenico grazie agli elaborati dei partecipanti.

Al via il contest "Rometta, Vicoli e Colori" che si rivolgerà ai fotografi, professionisti e amatoriali, presenti sul territorio. Sarà possibile presentare le proprie adesioni entro e non oltre il 30 giugno, scaricando gli appositi moduli presenti sui siti istituzionali del comune, o recandosi presso gli uffici preposti.

I partecipanti avranno modo di presentare un massimo di 5 foto che dovranno avere come tema principale Rometta e le sue bellezze storiche, culturali e archeologiche. Saranno poi scelte, da un'apposita giuria di esperti presieduta dal primo cittadino, le 20 migliori foto che saranno pubblicate sui portali del comune. Previsti riconoscimenti speciali per i primi 3 classificati.

Ad affiancare il contest fotografico sarà la rassegna di poesia "Terra Gentile" per la quale sarà possibile presentare le proprie iscrizioni entro e non oltre il 31 maggio. I partecipanti potranno concorrere con un massimo di 3 elaborati, ciascuno di non più di 30 versi. Le poesie potranno essere in lingua italiana o in dialetto siciliano e, anche in questo caso, saranno valutate da un'apposita giuria di esperti. Le 10 migliori poesie saranno poi pubblicate all'interno di una raccolta, distribuita presso la biblioteca comunale. I primi 3 classificati, inoltre, saranno premiati con speciali riconoscimenti.

Un progetto sicuramente interessante che vuol anche far riscoprire agli stessi romettesi le peculiarità della propria terra, ricca di tradizioni e scorci caratteristici non indifferenti.

Salvatore Di Trapani