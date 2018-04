Messina, verso la "promozione" i magistrati Di Giorgio e Cavallo

La V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha designato all'unanimità Vito Di Giorgio nuovo procuratore aggiunto e Angelo Cavallo procuratore capo di Patti.

I due magistrati, attualmente sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia, sono in servizio a Messina ormai da molti anni, e sono tra i migliori inquirenti del distretto.

Prima come sostituti in Procura, si sono specializzati in indagini sui fenomeni economici deviati e i reati contro la pubblica amministrazione.

Alla DDA, hanno coordinato le più importanti indagini antimafia dell'ultimo decennio, in particolare il maxi filone Gotha sui nuovi clan di Barcellona.

Al loro si deve la recente stagione del pentitismo che ha permesso di sgominare i vertici delle famiglie mafiose del messinese individuare i colletti bianchi, sequestrando ingenti patrimoni.

La nomina va ora al vaglio del plenum del CSM.

Alessandra Serio