Sequestrate reti da pesca pericolose da Rodia a Ponte Schiavo

La Guardia Costiera di Messina ha sequestrato due reti da pesca irregolarmente segnalate e pertanto pericolose per la navigazione, rispettivamente nello specchio acqueo antistante le località Tono e Paradiso. per una lunghezza totale di circa 800 metri, per un valore di mercato di circa 8mila euro. Elevate varie sanzioni amministrative per un totale di 5mila euro.

Sequestrate anche altre reti da pesca e nasse detenute irregolarmente da diportisti nelle zone di San Saba, Rodia e Ponte Schiavo.

Sono state inoltre redatte notizie di reato per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, per installazione non autorizzata di verricelli pericolosi e di box per il ricovero di attrezzature da pesca, che saranno rimossi e smaltiti in discarica.