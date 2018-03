Messina Volley, il tecnico: "Con il Palermo sarà dura, è una buona squadra"

Il Messina Volley di Mario Rizzo domani (domenica), fra le mura amiche del “PalaRescifina”, affronterà l’Ultragel Ard Palermo, nel match valido come 20ª giornata del Campionato di Serie B2 girone I. Capitan Donatella Donato e compagne si troveranno di fronte la compagine che le precede in classifica di due punti e che occupa la settima piazza in graduatoria. Il successo dello scorso turno, al tie-break contro la Pallavolo Sicilia Catania, e la voglia di riscattare la sconfitta della gara di andata saranno da stimolo per le peloritane. Il team di coach Pirrotta, dal canto loro, provengono da tre vittorie consecutive con Prisma Asem Bari, Kondor Volley Catania (al tie-break) e Pallavolo Cerignola. A presentarci il match è il tecnico giallo-blu Danilo Cacopardo: “Affrontiamo una squadra che nelle ultime settimane ha fatto dei risultati importanti, non ultima la vittoria con il Cerignola. Chiaramente troveremo una squadra in forma e probabilmente nel momento migliore del loro campionato. Come tutte le partite di questo campionato sarà combattuta e difficile da affrontare. E’ una squadra con un organico di alto livello, guidata da un allenatore esperto. Queste sono tutte componenti che sottolineano il fatto che ci troveremo di fronte una squadra dura che, fra l’altro, ci ha battuto all’andata per 3-1”.