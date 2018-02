Info-Point Città Metropolitana: il bilancio dell'attività per il turismo

7998 turisti, di cui 1580 italiani hanno usufruito dei servizi dell’Info-Point Turismo della Città Metropolitana di Messina nel 2017. Questo è solo uno dei dati emersi dall’indagine realizzata dal punto di informazione sito presso Palazzo dei Leoni.

I dati sono frutto delle schede di valutazione compilate dal personale amministrativo e dai formulari di soddisfazione compilati dagli utenti e tracciano un quadro interessante del turismo cittadino.

La maggior parte degli utenti, cha hanno usufruito del servizio da gennaio a dicembre 2017, hanno manifestato interesse per la visita di Taormina( 1081), ma si è registrato un aumento di interesse anche per il Parco dei Nebrodi e le Isole Eolie.

Fra i turisti stranieri più numerosi troviamo gli inglesi(1318), seguiti dai francesi(1068), poi spagnoli (987), i tedeschi (956), gli americani (660), i canadesi (178), gli australiani (173), i russi (153), gli olandesi (125), con gli ungheresi che chiudono l’elenco con 2 presenze.

Interessanti anche i dati relativi alla ricettività, che dimostrano che 409 turisti hanno alloggiato in hotels, 478 in b&b, 165 in agriturismo, 39 nei campeggi. Sono stati 4906, invece, gli utenti croceristi, nettamente più numerosi rispetto a coloro che alla voce “motivo del viaggio” hanno indicato vacanza, studio, lavoro o per seguire manifestazioni.

All’Info-point della Città Metropolitana di Messina, il personale interno altamente qualificato ed i soci della Cooperativa “Quadrifoglio” hanno garantito l’informazione turistica oltre che in lingua italiana anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Il multilinguismo risulta una delle caratteristiche più apprezzate dai turisti, in base ai modelli di valutazione: la voce “cortesia e la disponibilità del personale” ha registrato n.2112 molto soddisfatti, n.21 soddisfatti e nessun non soddisfatto; la voce “competenza e professionalità del personale” ha registrato n.2115 molto soddisfatti, n.16 soddisfatti e nessun non soddisfatto.

Inoltre, il 99% dei turisti si è dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto dalla qualità del materiale informativo distribuito gratuitamente, dai tempi di attesa e dalla facilità di raggiungimento del punto informativo.

L’Info-point Turismo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.30. Per informazioni telefoniche è possibile contattare i numeri 090.7761/048-049.