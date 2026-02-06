-1 alle dimissioni di Basile? Intanto De Luca attacca destra e sinistra

Il leader: "Le ex opposizioni in Consiglio dicono al sindaco che non deve dimettersi. Ma sono le stesse che votano compatti contro la città di Messina"

MESSINA – Mancano 24 ore all’annuncio delle dimissioni di Federico Basile da sindaco di Messina. Salvo sorprese. La convocazione per la stampa è per sabato al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. E il regista dell’operazione politica, il leader di Sud chiama Nord e “Ti amo Sicilia” Cateno De Luca, attacca su Facebook “le ex opposizioni, e oggi maggioranza, in Consiglio comunale”: “Abbiamo assistito al festival delle agitazioni e al festival dei consigli non richiesti. Ma quello che mi ha colpito di più è stata la corale e unanime presa di posizione delle opposizioni di centrodestra e centrosinistra in Consiglio: “Sindaco non devi dimetterti!”. Ma sono le stesse opposizioni che, pur su fronti opposti, colpiscono uniti l’amministrazione comunale e votano compatti contro la città”.

E ancora: “Solo a Messina si puo’ assistere a un paradosso del genere: le opposizioni (oggi divenute maggioranza in consiglio comunale) che chiedono al sindaco (da due anni in minoranza) di non dimettersi. Noi siamo liberi e forti. Anche oggi i giornalisti mi hanno tempestato di telefonate per sapere cosa farà il sindaco Federico Basile sabato prossimo: si dimetterà o non si dimetterà? Ognuno fa il proprio lavoro e ognuno deve fare il proprio mestiere! L’unica certezza che c’è in questo momento è che il sindaco Basile sabato alle ore 10 terrà una conferenza stampa per comunicare la sua decisione così la città saprà le motivazioni delle non dimissioni o le motivazioni delle dimissioni. Ad oggi il sindaco Basile e la sua squadra hanno continuato a lavorare incessantemente senza sosta e senza esitazione. Nessuno ci può tirare dalla giacca! Abbiamo un solo padrone: il popolo. Qualunque scelta sarà fatta nell’interesse della città di Messina”.

L’attacco agli avversari come anteprima della campagna elettorale di De Luca/Basile

In realtà, il Consiglio è sempre stato collaborativo. Il tutto seppure siano stati tanti i cambi di casacca e ScN sia rimasto con solo 13 consiglieri. Ma fa parte della strategia di De Luca prepararsi alla polemica con gli avversari, entrando in campagna elettorale. E poi non è matematico che il prossimo Consiglio abbia una composizione più favorevole, nel tempo, all’eventuale Giunta bis di Basile. Ma siamo già nel clima della sfida all’ultimo voto.

Da qui l’attacco anche contro l’ex alleato alle scorse amministrative Nino Germanà, senatore della Lega: “Con chiarezza dico che ho fatto un errore nel 2022. Un errore politico. Quella è una delle cause principali per cui abbiamo camminato con il freno a mano alzato, perché Nino Germanà ha fatto un danno incalcolabile alla città. Lui è stato resuscitato ma si è trasformato in un traditore. Messina ha subìto un andamento lento per questo. Il sindaco ha tempi veloci e deve avere una corrispondenza identica dal Consiglio. Oggi non ce l’ha per il mio errore. Si va avanti con un ragionamento monocolore. Così che non ci sia responsabilità politica di un eventuale cambiamento di rotta”.

Articoli correlati