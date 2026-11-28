L'evento in programma il prossimo 6 dicembre prevede anche la corsa per i più piccoli "Corri con l'Evemero" e il trekking urbano organizzato da "Camminare i Peloritani"

MESSINA – La manifestazione organizzata dalla Torre Bianca arriva a festeggiare la decima edizione. Dal 2016 in avanti, tranne l’anno 2020 causa Covid, è diventato un appuntamento fisso della città di Messina raccogliendo via via sempre più partecipanti. Il trofeo, nato nel 2016 e giunto a un importante anniversario, è dedicato al ricordo dell’indimenticabile Luigi Cacopardi, uomo di grande valore, appassionato di sport e stimato professionista.

La particolarità di un percorso che costeggia di Laghi di Ganzirri per panorama e facilità visto che è perlopiù pianeggiante raccoglie sempre tanti partecipanti. Come già da qualche anno la manifestazione è inserita nel calendario nazionale Fidal e propone eventi collaterali come la “Corri con l’Evemero”, iniziativa rivolta ai più giovani per incentivare l’attività sportiva tra gli studenti e valorizzare il percorso portato avanti dalla Torre Bianca nel territorio, vede in prima fila la Dirigente Scolastica, professoressa Angela Mancuso. L’altro evento collaterale è il Trekking Urbano, a passo libero, aperto a tutti, sarà guidato dallo staff di “Camminare i Peloritani”, al fine di promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato, alla scoperta delle bellezze del borgo marinaro e della riserva naturale della laguna.

Le parole dei relatori in conferenza stampa

Federico Basile, sindaco di Messina: “Appuntamento fisso che c’è da dieci anni e io lo conosco da meno ma ho accompagnato con il favore che meritano tutte le manifestazioni, questa non è solo una gara podistica ma anche un evento del territorio. Nella maglietta si parla di storia e mare e questa corsa mette insieme le bellezze del territorio. Diventata un punto di riferimento per la città, diverse gare ci sono state ma questa ha raccolto sempre tanta partecipazione. Dà lustro alla città e ad una porzione di essa molto particolare. Alla società dico fate questo con passione e amore, complimenti a voi, al professor Tracuzzi e agli atleti che sono un esempio”.

Pietro Tracuzzi, presidente Torre Bianca: “La manifestazione è stata creata tutti insieme, siamo partiti scherzando e siamo arrivati alla decima. Speriamo di farne altre dieci minimo. La società è cresciuta tantissimo, abbiamo trecento iscritti tra amatori e atleti che fanno attività. Io sono armato di buona volontà e sempre presente agli allenamenti dei ragazzi, c’è un ricambio con i tecnici e ci danno una mano e li stiamo formando. Ci trovare al campo di atletica Cappuccini, al Santamaria e all’istituto Evemero. Ringrazio particolarmente la dirigente della scuola che ci dà massima disponibilità”.

Stello Vadalà, assessore allo sport Messina: “Per me è un momento importante quest’oggi, oltre a presentare una gara ho il piacere di poter nuovamente lavorare con un amico con il quale condivido passione, promozione dell’attività sportiva, che è il professore Tracuzzi. Professore con il quale ci conosciamo dal ’74 e posso dire che non ha mai perduto il suo entusiasmo nei confronti dello sport. È stato concretizzato il mio sogno, quello che avevo quando ho accettato l’incarico con le due deleghe, qui istruzione e sport si incontrano e lavorano insieme. Non è facilissimo a Messina perché ci vuole un preside illuminato che deve concedere il proprio spazio della propria scuola, il dirigente scolastico si assume delle responsabilità quando concede la palestra e non sempre sono responsabilità calcolate, l’incidente o il problema è sempre dietro l’angolo, ma noi abbiamo bisogno di questi spazi. Non avremo mai tutte le strutture comunali per ogni sportivo in città quindi dobbiamo usare le scuole”.

Maria Giovanna Cacopardi, figlia di Luigi Cacopardi: “Vorrei ringraziare l’associazione Torre Bianca e la dirigente dell’Evemero, ci tengo a portare avanti un pensiero in questo decimo anno. In una città in cui si parla spesso di resilienza questo decimo evento è consistenza, si va avanti non perché non si può farne a meno ma perché c’è la voglia di andare avanti. Mio padre non era un grande atleta, ma ci ha insegnato questo. Questo spazio non è dedicato a mio padre, è dedicato allo sport”.

Costantino Crisafulli, delegato provinciale Fidal: “Mi allaccerei più alla parte agonistica in una location eccezionale, non è una semplice gara sportiva ma è un successo. Partecipano i ragazzi della scuola e anche il trekking urbano, porto non solo il saluto della Federazione, ma mi piace vedere coma una corsa nata intorno ai laghi è diventata un progetto. I nostri giovani hanno difficoltà e poca capacità a resistere o andare oltre le varie problematiche e in questo diventa importante lo sport e ancora di più coinvolgere le scuole”.

Angela Mancuso, dirigente dell’Evemero, scuola che sarà anche la base logistica della manifestazione, dichiara: “La collaborazione c’è sempre stata in tutti i settori. Conosco da tanti anni la Torre Bianca, col tempo abbiamo perfezionato l’intesa per coinvolgere sempre più gli studenti. In zona Nord c’è bisogno di avere strutture e locali e i ragazzi del territorio hanno bisogno al di fuori dell’orario scolastico di fare attività extra sfruttando le società che propongono attività anche di altre realtà sportive, un servizio da offrire a loro e alle famiglie. La Corri con l’Evemero è partecipata e per quest’anno per la seconda volta la base logistica sarà la nostra palestra”.

A parlare del Trekking Urbano Pasquale D’Andrea dello staff di Camminare i Peloritani: “Per noi è diventata un’attività molto importante, noi non corriamo ma camminiamo e facciamo attività con persone da fuori principalmente in montagna per mostrare luoghi che le persone non conoscono. Ci sarà un numero non indifferente di persone e tante vogliono partecipare a questa passeggiata intorno ai laghi, faremo anche noi i 10 km ma più lentamente e in un contesto molto bello promuovendo il territorio sia urbano che montano. Facciamo attività da trent’anni con oltre 500 iscritti, ci conoscono in tutta Italia e non a Messina”. L’assessore Vadalà in seguito ha preso la parola invitando l’associazione a trovarlo in assessorato.

Gabriele Rinaldi della Torre Bianca ha infine dato alcune notizie logistiche: “Le iscrizioni sono aperte e ci saranno diverse atleti calabresi, c’è ancora tempo per iscriversi. L’evento domenica 6 dicembre vedrà alle ore 8:30 l’avvio del trekking urbano, alle 10 la partenza della gara agonistica e dopo la Corri con l’Evemero. Si finirà con la premiazione alle ore 12 e il nostro terzo tempo molto atteso da tutti. La manifestazione negli anni è cresciuta ed è molto apprezzata, quest’anno si è aggiunta anche la Messina Social City e abbiamo tanti sponsor. Dieci anni fa con Tiziana Cacopardi eravamo insieme e abbiamo preso l’accordo per la prima edizione, da allora ne sono succedute tante ma l’amore per questa manifestazione è cresciuto e abbiamo il supporto dell’amministrazione e siamo tutti felici”.

Tiziana Cacopardi, figlia di Luigi Cacopardi: “Questa manifestazione è impegnativa come lo sono altre ma c’è un grande lavoro logistico dietro che non si vede. Metterci tutto quello che c’è oltre la gara non è una gara e basta ma un’idea che abbiamo. Quella mattina che dedichiamo da oltre dieci anni è la nostra idea di sport, sociale e agonistico, se siamo qui lo siamo perché siamo cresciuti con persone che ci hanno ispirato e mostrato quello che andava fatto. Siamo convinti che crescere come siamo cresciuti noi possa aiutare la società ad essere migliore ed è per questo che lo facciamo e diamo il nostro contributo”.

Il percorso della 10 km a Messina

La gara, sulla distanza dei 10km (omologati), prevede un percorso in linea da effettuare, avanti e indietro, in Via delle Palme/SP46. A causa dei lavori stradali che interessano la VI Municipalità, si svolgerà interamente sul lungomare tra Ganzirri e Torre Faro, con lo splendido panorama dello Stretto a fare da cornice, anziché proporre il consueto giro unico. Base logistica l’I.C. “Evemero da Messina”, sito in via Adolfo Romano, vicino il Lago Grande di Ganzirri. “Start” alle ore 10. Dopo gli iniziali 500 mt, gli atleti affronteranno 4 giri (a/r) da 2375 mt, compiendo il giro di boa, fino all’arrivo. Possono partecipare alla competizione gli atleti appartenenti alle seguenti categorie: Allievi M/F; Juniores e Promesse M/F (gli atleti Juniores e Promesse formano un’unica categoria); Seniores M/F; tutte le categorie Master M/F.

L’iscrizione, pagando la tassa gara di 15€ entro le ore 12:00 di lunedì 30 novembre, comprende il gadget ricordo della manifestazione. Dopo la prima scadenza, ma sempre entro le ore 12:00 di giovedì 3 dicembre, sarà possibile iscriversi pagando la quota maggiorata di 20€. Ad ogni partecipante verrà consegnata la medaglia Finisher.

L’albo d’oro della competizione

IX Trofeo Luigi Cacopardi (2025) – distanza di 10 km

Federico Denisi, Podistica Messina, SM, tempo 32’31”; Cristina Garcia Conde, Team Atletica Palermo, SF35, tempo 37’35”

VIII Trofeo Luigi Cacopardi (2024)

Luigi Spinali, Monti Rossi, SM, tempo 32’05”; Woodland Valerie Anne, Podistica Messina, SF50, tempo 41’39”

VII Trofeo Luigi Cacopardi (2023)

Mortillaro Corrado, Podistica Messina, tempo 31’55”; Sukharyna Nadiya, Torre Bianca, SF45, tempo 39’52”

VI Trofeo Luigi Cacopardi (2022)

Zouhir Sahran, Milone Siracusa, PM,31’24”; Di Maria Desiree Erica, SF35, A.S.D. C.U.S. Catania, 42’41”

Coppa Forense dello Stretto: Mortillaro Corrado, Podistica Messina, tempo 35’18”; Cozza Nadia, Atletica Salerno, SF40, tempo 44’34” (RECORD DONNE DELLA COPPA)

V Trofeo Luigi Cacopardi (2021)

Zouhir Sahran, Milone Siracusa, PM, 31’06” (RECORD DELLA MANIFESTAZIONE); Sukharyna Nadiya, Torre Bianca, SF45, tempo 40’07”

Coppa Forense dello Stretto: Mortillaro Corrado, Podistica Messina, tempo 32’52” (RECORD UOMINI DELLA COPPA); Colafati Francesca, Fidippide Messina, SF35, tempo 48’37”

IV Trofeo Luigi Cacopardi (2019)

Zouhir Sahran, Amatori Duilia, JM, 34’28”; Latella Teresa, Podistica Messina, SF45, tempo 42’21”

Coppa Forense dello Stretto: Nastasi Francesco, Ortigia Marcia, tempo 34’30”; Colafati Francesca, Fidippide Messina, SF35, tempo 45’42”

III Memorial Luigi Cacopardi (2018)

Puccio Vincenzo, ASD Podistica Messina, SM40, tempo 34’02”; Immesi Lorenza Chiara, ASD Universitas PA, SF, tempo 39’30” (RECORD DELLA MANIFESTAZIONE)

Coppa Forense dello Stretto: Zappia Alessio, ASD Podistica Messina, tempo 35’55”; Vernaci Rosa Rita, ASD Trinacria Palermo, tempo 47’18”

II Memorial Luigi Cacopardi (2017)

Currò Davide, ASD Atletica Villafranca, SM, tempo 35’30”; Sukharyna Nadiya, ASD Torre Bianca, SF40, tempo 41’31”

Campionato forense: Todaro Antonino, ASD Atletia Nebrodi, SM40, tempo 38’35”; Fazio Maria Stella, ASS. ANSPI A.S.D. AMATORI S. Agata, SF45, tempo 49’51”

Memorial Luigi Cacopardi (2016) – distanza di 5,4 km

Grosso Natale, ASD GS Indomita, SM35, tempo 17’33”; Latella Teresa, ASD Podistica Messina, SF40, tempo 22’20”

Campionato forense: Colafati Francesca, ASD Fidippide Messina, SF35, tempo 25’10”; Musumeci Isidoro, ASD Marathon Club Taormina, SF40, tempo 19’29”