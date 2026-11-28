Sul secondo atto in programma domenica al Celeste contro l'Acireale l'allenatore spiega: "Prima di ogni cosa vanno vinte co l'atteggiamento queste partite, poi viene la palla"

MESSINA – In campo domenica il secondo di tre atti ravvicinati tra Acr Messina e Acireale, questa volta si gioca in campionato e ci sono in palio i tre punti nella 12ª giornata in Eccellenza. La partita è in programma domenica 29 novembre alle ore 15:00 al “Giovanni Celeste”. Così mister Alfio Torrisi alla vigilia in conferenza stampa presentando la partita: “Credo che partite che si preparano da sole non ce ne sono, specie quando affronti l’Acireale che ha concetti e un’idea abbastanza netta. Con lo staff abbiamo studiato l’avversario dopo averlo affrontato, sono partite belle, siamo le tre squadre, insieme al Niscemi, che per rosa e obiettivo e volontà delle società punteranno a vincere il campionato. Sarà una partita affascinante e diversa dalle altre, per me in particolar modo per la piazza che hanno. Stiamo facendo entrambi un percorso importante, sul campo loro hanno solo due punti meno di noi. Noi dobbiamo restare concentrati sul campo, giorno 9 sarà importante, dobbiamo sperare che la pena venga annullata ma solo a sentenza definitiva guarderemo la situazione reale dei punti. Nel frattempo dobbiamo continuare a vincere e dimostrare che il campo non mente”.

Riguardo il primo atto, terminato 0-0 in Coppa, il mister spiega di cosa ha fatto tesoro insieme allo staff: “Vedendola da fuori all’Aci e Galatea ho visto una buona partita sotto l’aspetto tattico, ha dato buoni spunti e abbiamo visto alcune differenze in loro che hanno provato a costruire a quattro o hanno fatto pressione alta e lo faranno anche domani venendoci a prendere più alto e giocare uomo su uomo. La partita di Coppa ha dato come risultato quello che ci aspettavamo, un risultato giusto dove ci siamo costruiti tre occasioni da gol importanti: una con Varela, una con La Spada e quella di Bonanno. Loro anche hanno avuto l’occasione solare con Belluso. Siamo andati rispettando l’avversario, anche domani sarà tattica perché come noi anche loro ci hanno studiato. Dobbiamo avere un atteggiamento più feroce in casa, questo per l’aspetto mentale. Dobbiamo sfruttare il fattore campo, ci sarà la nostra gente in massa e dobbiamo regalargli una vittoria”.

La piazza sente tanto la sfida di domani, l’allenatore su questo aggiunge: “Tra i primi obiettivi con staff, squadra e società dovevamo coinvolgere il tifoso messinese, il messinese non rinnegherà mai la biancoscudata e sapevo che sarebbe stato un grande impegno e anche privilegio ad allenare il Messina. Questa non è una società da accettare, il Messina va scelto e lo farei altre mille volte nonostante la categoria, la penalizzazione, sono orgoglioso e difendo a denti stretti. Ho promesso che avrei portato il Messina dove merita e ci vorrò essere. Respiriamo in città che la squadra sta attraendo e lo dimostrano le trasferta e il pensiero della gente. Sappiamo che dobbiamo continuare, contro l’Acireale domani l’atteggiamento che la gente avrà sugli spalti deve averlo in campo, dimostrando la superiorità mentale e agonistico, prima di ogni cosa vanno vinte co l’atteggiamento queste partite, poi viene la palla”.

Sulle scelte da fare: “Nell’arco di una settimana, con tre gare da giocare, il focus deve essere sulla performance. Poter mettere in campo gente più fresca è un vantaggio. Noi abbiamo cinque sostituzioni che a partita in corso migliorano sempre la squadra. Dobbiamo pensare che la gara dura 95 minuti, vorrebbero chiaramente giocare tutti ma ci sono calciatori che all’interno di una gara possono essere determinanti anche solo per 15 minuti e chi invece è importante per i primi 60. Ad Acireale abbiamo cambiato tanto come fatto in Coppa fin qui e avremo forze fresche nelle partite successive, se la mente ti accompagna con la carica emotiva importante la fatica non la senti. Ho ventidue calciatori a disposizione, mancheranno Doni e Passiatore che si è fatto male”.

La partita potrebbe giocarsi domenica sotto la pioggia, a questo proposito il mister: “La pioggia fa bene a questo terreno perché i pallini si assestano, comunque è ben tenuto e curato e questo terreno ci permette di non stare in ansia in caso di piogge. All’Aci e Galatea campo più pesante? Da fuori sembrava bello ma parlando coi ragazzi non era ottimale, non so se perché l’hanno bagnato o meno, non possiamo scendere in questi dettagli che andiamo nel dilettantismo pure. Come ha detto il direttore abbiamo trovato un ambiente rispettoso, io personalmente ho ritrovato tanti amici, mi sono ritrovato con Foti con cui ho fatto il corso a Coverciano insieme”.