Servizi sociali e Ambiente, premio nazionale per Roccalumera e S. Teresa

Si è svolto a Roma, nella Sala Koch di Palazzo Madama, la cerimonia per la consegna del premio "100 Mete D'Italia". Il premio, è l’evento conclusivo di un percorso di circa un anno che vede coinvolti i comuni italiani. Durante l'evento sono stati resi noti i 100 Comuni italiani che l'Osservatorio sulle Eccellenze italiane ha candidato al premio Mete d’Italia, assegnato a 10 Comuni tra i cento, contraddistinti per azioni virtuose in 10 diversi ambiti e decisi dall'autorevole Comitato d’Onore presieduto dal presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini. Roccalumera ha ricevuto il riconoscimento per la sezione Melograno, relativa ai Comuni che si sono contraddistinti nel settore della solidarietà sociale. Alla cerimonia ha partecipato il vice sindaco e assessore dei Servizi sociali del Comune di Roccalumera Miriam Asmundo, la quale ha voluto condividere l'ambito riconoscimento con tutti i concittadini, con la squadra capitanata dal sindaco Gaetano Argiroffi, nonché con l'ufficio dei Servizi sociali, ed in particolar modo con la Angelica Caspanello e Antonella Scarcella, che hanno lavorato al suo fianco.

Nell ambito del premio Girasole, il comune di S.Teresa di Riva è stato premiato per essersi distinto nelle politiche di tutela ambientale, efficienza energetica, riciclo, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale. “Le nostre azioni amministrative nel promuovere politiche ambientali pportata -ha dichiarato il sindaco, Danilo Lo Giudice - oggi ci permette di raccogliere i frutti con un premio nazionale importante per la nostra comunità. Questo riconoscimento lo dedichiamo alla cittadinanza che ci ha sempre seguito nelle strategie messe in campo consentendoci di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e speriamo di poter continuare così anche per il futuro”.

Hanno presenziato all’ evento le consigliere Anna Dominici e Mariella Di Bella orgogliose di rappresentare la comunità santateresna. “Anche questo riconoscimento – hanno dichiarato all’unisono Dominici e Di Bella - testimonia l’impegno e la determinazione nel promuovere politiche attente alla tutela dell’ambiente”.