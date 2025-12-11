“Adotta una pigotta”. Unicef torna in piazza a Messina contro la malnutrizione

Appuntamento il 13 e 14 dicembre a piazza Cairoli

Unicef lancia in oltre 400 piazze italiane l’iniziativa “Adotta una Pigotta” per aiutare i bambini colpiti da malnutrizione. A Messina l’appuntamento è il 13 e 14 dicembre a Piazza Cairoli dalle ore 9 alle 19.30.

Nel mese di dicembre di ogni anno, l’Unicef celebra l’anniversario della nascita del Progetto Pigotta e lancia la consueta campagna natalizia di raccolta fondi, che sarà finalizzata alla malnutrizione in varie parti del mondo, soprattutto in quei Paesi, sempre più numerosi, colpiti da emergenze di varia natura.

In quelle aree, milioni di bambini sono colpiti dalla malnutrizione acuta, un’emergenza silenziosa e potenzialmente letale, che ne ritarda la crescita rendendoli più vulnerabili alle malattie. La lotta alla malnutrizione infantile rientra tra gli obiettivi prioritari dell’azione globale dell’Unicef.

Che cos’è la Pigotta, la bambola della speranza

La Pigotta è una bambola speciale, che può donare ad un bambino la speranza di una vita migliore ed è diventata bambola ufficiale dell’Unicef Italia nel 1999.

Le Pigotte, il cui nome in dialetto lombardo significa “bambola di stoffa”, sono pezzi unici, spesso da collezione, realizzate a mano da volontari e volontarie, che donano il loro tempo e la loro creatività per aiutare a salvare vite umane. Sono loro a creare una vera rete di solidarietà.

Gli appuntamenti in piazza Cairoli

Anche il prossimo Natale, l’UNICEF si rivolgerà alla cittadinanza, attraverso la realizzazione di postazioni fisse, in oltre 400 piazze in tutta Italia, dove sarà possibile adottare la Pigotta. Ogni Pigotta adottata sostiene l’UNICEF nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza.

In tutta Italia si potrà contribuire alla raccolta fondi, scegliendo i gadget di UNICEF per i propri regali natalizi o adottando le “Pigotte”.

Le Pigotte, come i bambini che rappresentano, non possono essere oggetto di compravendita e si ricevono in adozione come segno di ringraziamento, per un’offerta minima del valore di 20 euro.

A Messina si potranno trovare i gadget e le Pigotte in Piazza Cairoli lato monte, nei giorni 13 e 14 dicembre dalle ore 9 alle 19.30, presso la postazione UNICEF a bordo del Bus, gentilmente messo a disposizione dall’Atm e all’interno del gazebo dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina, che supporteranno questa bellissima iniziativa nel ruolo di Ambasciatori UNICEF. Inoltre l’iniziativa si svolgerà con il partenariato di Eris Formazione.

Giochi e volontariato

Grazie alla sensibilità alle tematiche dell’infanzia del comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Ing. Giampiero Rizzo, sarà possibile realizzare una mattinata speciale dedicata ai bambini, per trascorrere un momento di divertimento e condivisione nella piazza principale della nostra città.

Nel corso delle due giornate dedicate alla Campagna Pigotta, verranno organizzati giochi dedicati alle bambine e ai bambini, che verranno guidati dagli allievi e dal personale di ERIS Formazione, sulle note delle musiche natalizie.

Inoltre la domenica 14 dicembre alle ore 11, i Vigili del Fuoco intratterranno i bambini della nostra città, impegnandoli in diverse attività e divertenti giochi.

Nella sede del Comitato UNICEF di Messina in Via Cavalieri della Stella 14, le Pigotte potranno essere adottate tutto l’anno e sarà anche possibile richiederle con caratteristiche personalizzate.

L’impatto delle piccole somme

Grazie alla collaborazione con le istituzioni locali, la comunità scientifica, le agenzie per lo sviluppo, le comunità e le famiglie, l’UNICEF sostiene interventi nutrizionali in oltre 130 paesi e 7 regioni operative. Inoltre, interviene con i suoi programmi anche nei Paesi sviluppati affinché vengano adottate pratiche nutrizionali che favoriscano una crescita sana dei bambini e degli adolescenti.

Bastano anche piccole somme:

con una donazione di 5 euro, UNICEF potrà acquistare 7 confezioni contenenti 50 braccialetti MUAC per misurare il livello di malnutrizione nei bambini;

una donazione di 10 euro potrà garantire 30 confezioni contenenti 150 bustine di alimento terapeutico RUTF pronto all’uso;

15 euro saranno sufficienti per procurare 4 barattoli di latte terapeutico F-100.

La presidente Francesca Albiero e i volontari del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF, invitano i cittadini, le scuole, le famiglie e le aziende a partecipare a questa bellissima iniziativa, che unisce solidarietà e divertimento, contribuendo a diffondere un messaggio di speranza per tutti i bambini e le bambine che vivono in situazioni di grande criticità. Con un piccolo gesto, è possibile fare una grande differenza nella vita di tanti bambini. Per altre informazioni è possibile scrivere a comitato.messina@unicef.it e fm.albiero@unicef.it