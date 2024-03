116 tirocini d’inclusione, avviso pubblico per nuovi voucher

Messina. Ecco chi potrà partecipare e come presentare la domanda

MESSINA – “Sosteniamo l’inclusione sociale e lavorativa. Abbiamo introdotto i nuovi voucher per attivare tirocini finalizzati a promuovere l’inclusione. Al fine di favorire l’inserimento sociale e lavorativo delle donne, è prevista una quota riservata pari al 30% del numero del voucher di servizio finalizzato all’attivazione del tirocini di inclusione sociale e lavorativo. Un passo avanti verso un futuro più equo e solidale”. Con queste parole, il sindaco Federico Basile annuncia un nuovo avviso pubblico.

Si tratta di una procedura a evidenza pubblica finalizzata all’individuazione 116 beneficiari,

percettori dell’assegno d’inclusione (Adi) o in possesso di Isee 2024 non superiore a € 9.360,00 e per i quali sussista una “presa in carico sociale”.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00:00 del 3 aprile alle ore

23:59 del 22 aprile, accedendo allo sportello telematico raggiungibile al link.