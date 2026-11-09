13mila confezioni per i bambini di Messina con la “Cesta del Buon Pastore”

Un grande successo per la raccolta promossa da Terra di Gesù Odv e Federfarma: le donazioni crescono del 30% e l'iniziativa continua per tutto l'anno

Si è conclusa con numeri da record la manifestazione “La Cesta del Buon Pastore”, confermando la straordinaria generosità della comunità messinese. Promossa da Terra di Gesù ODV in sinergia con Federfarma Messina, l’Ordine dei Farmacisti e l’Ordine dei Medici, la raccolta ha raggiunto quota 13.000 confezioni di beni per l’infanzia, registrando un notevole incremento del 30% rispetto alle circa 10.000 donazioni registrate nell’edizione precedente.

Il gioco di squadra tra farmacie, volontari e associazioni del territorio

Il successo dell’iniziativa è il frutto di una fitta rete di collaborazione che ha coinvolto trenta farmacie di Messina e della provincia, trasformate in presidi di accoglienza per i donatori. Un centinaio di volontari — appartenenti a Terra di Gesù e a numerose realtà associative come la Fondazione “Aiutiamoli a vivere”, l’Ammi, il Masci Me 2, la Fidapa Capo Peloro, il Rotary Club Messina e il Banco Farmaceutico — ha garantito il perfetto svolgimento delle attività. Un plauso particolare è andato ai farmacisti, il cui supporto è stato prezioso per orientare i cittadini verso l’acquisto dei prodotti più utili e meno deperibili per le reali necessità dei più piccoli.

Un sostegno costante che prosegue per tutto l’anno

Nonostante il momento culminante dell’evento si sia chiuso nella settimana appena trascorsa, gli organizzatori ricordano che la raccolta non si ferma qui ma proseguirà per l’intero arco dell’anno. Questo permetterà di garantire continuità agli aiuti destinati ai piccoli assistiti dal Centro Buon Pastore di via Calvi, dal Centro di Aiuto alla Vita “Vittoria Quarenghi” e dal Cirs. Il presidente di Terra di Gesù, Francesco Certo, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un simbolo tangibile di speranza, impegno civile e coesione sociale, capace di fare realmente la differenza nella vita di tanti bambini.