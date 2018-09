Studenti e giornalismo. Spadafora, torna il progetto "Galizzetta"

Dopo la recente conclusione dei lavori di rifacimento del plesso “A. Gabelli” (Clicca qui per il precedente articolo) ci si prepara, a Spadafora, per l’inizio del nuovo anno scolastico. Il 18 settembre, in concomitanza con l’inaugurazione della rinnovata struttura scolastica, avranno inizio le lezioni delle classi V del liceo scientifico “G. Galilei” che saranno ospitate presso il Gabelli.

Torna anche quest’anno, inoltre, l’importante iniziativa della “Galizzetta”. Un vero e proprio giornale scolastico, gestito dagli studenti con il supporto degli insegnanti, il cui obiettivo principale è quello di avvicinare i giovani al mondo della scrittura e della letteratura. Gli studenti dovranno cimentarsi in interviste, approfondimenti e rubriche su temi di attualità di vario genere.

Il giornale scolastico sarà fruibile online tramite le pagine dedicate sui social Facebook e Instagram, l’auspicio tuttavia è che si possa presto procedere con la produzione di una copia cartacea da distribuire a scuola.

Salvatore Di Trapani