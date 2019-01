TUSA - E' dovuto intervenire l'elisoccorso per portare in salvo, all'ospedale di Cefalù, il conducente di un'auto che, nel pomeriggio, è stata coinvolta in un incidente sull'autostrada A 20 Messina - Palermo.

A causa del nevischio e del fondo stradale scivoloso, quattro mezzi sono venuti in contatto tra loro. Ci sono anche altri feriti lievi. Sul posto la Polizia stradale di Buonfornello.