Acr Messina, nasce il canale online per seguire le partite in diretta

Ancora novità targate Racing City Group. Ufficializzato Luca Evangelisti come nuovo direttore sportivo

MESSINA – L’Acr Messina ha accettato le dimissioni presentate dal direttore sportivo Giovanni Martello. L’ufficialità arriva con una una nota stampa in cui la società “esprime profonda gratitudine a Giovanni per l’eccezionale lavoro svolto e per il miracolo sportivo realizzato, che resterà indelebile nella storia della rinascita del calcio messinese”.

Nella stessa nota, viene annunciato l’affidamento dell’incarico di nuovo direttore sportivo a Luca Evangelisti. Il suo obiettivo, come sottolineato dalla società, sarà quello “di raggiungere una salvezza tranquilla e di gettare le basi per un campionato competitivo nella prossima stagione”.

Ma le novità della gestione Racing City Group non finiscono qui. Sempre oggi è stata annunciata la nascita del Messina Channel, un canale online in cui i tifosi potranno seguire in diretta tutte le partite in casa (e a breve anche quelle in trasferta), con commento tecnico dedicato e immagini in qualità professionale.

Già disponibile il link per acquistare la prossima partita, quella con l’Igea Virtus. Il costo del ticket è di 10 euro.