Progetti di efficientamento energetico: passi in avanti per 4 scuole - Tempostretto

Aggiudicati 4 appalti con fondi Po Fesr. E dal programma "Patto per il sud" quasi 400mila euro stanziati per il recupero di un asilo a Sperone

MESSINA – La scuola “Luigi Pirandello”, la “La Pira 2”, la “Salvo D’Acquisto” e la “Alessandro Manzoni”, si preparano a un profondo rinnovamento dei propri plessi, sotto l’aspetto dell’efficientamento energetico. I lavori per le quattro scuole messinesi saranno finanziati con fondi Po Fesr 2014-2020 e nei giorni scorsi sono stati ufficialmente aggiudicati gli appalti per la progettazione. Un passo in avanti importante in vista dei futuri lavori, a cui si aggiungeranno quasi 400mila euro con fondi Fsc per il recupero di un asilo a Sperone-Serri.

Gli appalti aggiudicati

L’ingegnere Nicola Franzese si è aggiudicato la scuola “Luigi Pirandello”, offrendo un ribasso del 40,55 per cento rispetto alla cifra di gara iniziale e per un importo contrattuale finale di 18.487 euro. Costerà di più, invece, l’operazione sulla “La Pira 2”: lavori aggiudicati dall’ingegnere Francesco Casamento, per un importo di 48.864 euro e con un ribasso del 31,77 per cento.

Simile la cifra finale per i lavori alla “Salvo D’Acquisto”. L’aggiudicatario è l’ingegnere Giuseppe Panassidi, con un importo contrattuale di 45.952 euro e un ribasso del 41,236 per cento. La più cara è però l’ultima delle quattro scuole in appalto, la “Alessandro Manzoni”. I lavori di efficientamento energetico saranno portati avanti dall’ingegnere Nicola Barbalace, con un costo totale di 57.054 euro e un ribasso offerto del 38 per cento.

I lavori in estate

I lavori inizieranno in estate e già due mesi fa, a marzo, l’assessore Francesco Caminiti aveva annunciato importi e ditte aggiudicatarie. L’importo maggiore è per la “Manzoni”, dove saranno spesi 872.399,45 euro dalla ditta Consorzio Campale Stabile. Poi la “Salvo D’Acquisto”: 719.744,05 euro, con lavori aggiudicati dalla Pangea Consorzio Stabile Scarl. La Palazzolo Costruzioni, invece, si era aggiudicata la “La Pira 2” con un importo di 636.264,97 euro. Infine la “Luigi Pirandello”: ci lavorerà la S.a.e. Srl – Società appalti edili, per un importo di 220.090,23.

Un asilo a Sperone

L’azienda Co.Ant. Srl di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, spenderà invece 391.099 euro, a cui si aggiungerà l’Iva al 10 per cento, per un’altra importante opera rivolta ai bambini della città. Si tratta del recupero “di un asilo in località Sperone-Serri”, inserito nel programma “Patto per il Sud” della Città metropolitana di Messina e finanziato con i Fondi per lo sviluppo e la coesione.

Articoli correlati