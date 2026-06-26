4° Slalom Città di Librizzi, la Scuderia Nebrodi Racing in gara nel weekend

Ben 19 i piloti al via del sodalizio messinese nell'appuntamento di sabato 27 e domenica 28 giugno

Il conto alla rovescia sta per terminare ed il 4° Slalom Città di Librizzi, atteso appuntamento con i motori sulle strade dei Nebrodi, in programma per sabato 27 e domenica 28 giugno, è pronto ad accogliere tutti i migliori piloti e team che si daranno battaglia tra i birilli lungo la Strada Provinciale 126.

Valido per il Trofeo Sud–Coppa Italia Slalom ACI Sport Quinta Zona, per il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport Delegazione Sicilia e secondo appuntamento del Trofeo dei Nebrodi 2026, è pronto a regalare una sfida avvincente in uno scenario unico. Sarà presente in forze, sulle strade di casa, la Scuderia Nebrodi Racing, con ben 19 piloti pronti a dare battaglia ed a portare in alto i colori del sodalizio messinese.

I protagonisti della Scuderia Nebrodi Racing

Pronti a cimentarsi, tra birilli e barriere, Enzo Favazzi Liprino, a bordo della sua Autobianchi A112 – Gruppo Prototipi Slalom di classe P1, nel Gruppo Speciale Slalom saranno invece al via Calogero Pinzone su Fiat 127 di classe S3, Angelo Candido su Peugeot 106 Rally di classe S4 e Tindaro Falsetti sulla Renault 5 GT Turbo di classe S7.

In gruppo A, classe 2000, sarà ai nastri di partenza il solo Federico Tirintino, a bordo di una Peugeot 208 Rally4. In Gruppo N, classe 1600, un bel quintetto di piloti Nebrodi Racing, tutti su Peugeot 106: il debuttante Giuseppe Calabrò, Mirko Martella, Ermanno Meli, Gioele Muscarà ed Alessandro Tricoli.

Folto il Gruppo Racing Start, ad iniziare da Raimondo Pascale sulla piccola Fiat Cinquecento di classe RS Plus 1150, Alessio Reale su Mitsubishi Colt RSD Plus, il tris di Peugeot 106 della classe RS Plus 1400, con Gianluca Di Dio, Giuseppe Paolillo, e Luca Germanà. Per chiudere, tra le vetture Moderne, con Carmelo Cugno ed il debuttante Matteo Verdone in gara con le loro Peugeot 106 Rally di classe RS plus 1600.

Senza dimenticare Enrico Falsetti, al volante della Opel Astra 2000 Gruppo A, tra le Classiche, e Nino Miragliotta, con la sua Peugeot 205 Rallye, reduce dal secondo posto assoluto al Rally dei Nebrodi Storico, tra le vetture Storiche.