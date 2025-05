49enne soccorso nel bosco a Fiumedinisi

Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L'uomo temeva l'arrivo dei cinghiali

FIUMEDINISI – Si è perso nella zona del rifugio Nociara, a Fiumedinisi. E temeva l’arrivo dei cinghiali. Un 49enne escursionista, nel pomeriggio di ieri, ha chiesto aiuto quando il sentiero è diventato impervio. E si sono subito attivati i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

L’intervento è stato effettuato in stretta collaborazione con i carabinieri. “Le squadre dei Vigili del fuoco hanno raggiunto il punto più accessibile con i mezzi disponibili. Successivamente, hanno stabilito un contatto visivo con la persona dispersa, la quale ha comunicato di averli individuati e di essere in grado di raggiungerli autonomamente. La situazione non presentava condizioni di emergenza sanitaria e e la persona è stata successivamente raggiunta dal personale del soccorso alpino giunto sul luogo di ricerca, sempre su coordinamento del capo squadra Vdf. Il disperso è stato così accompagnato a piedi e in sicurezza al punto di raccolta, dove è stato affidato ai carabinieri” , raccontano i vigili del fuoco.