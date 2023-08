5 nuovi bus elettrici a Taormina in attesa di nuove assunzioni - Tempostretto

Grazie a una convenzione tra Comune e Città metropolitana di Messina è stato ottenuto un finanziamento di 2.520.778,81 euro

TAORMINA – 5 nuovi bus elettrici a Taormina come primo passo per sostenere la mobilità sostenibile. Lo annuncia il Consiglio d’amministrazione dell’Azienda servizi municipalizzati (Asm). All’ordine del giorno anche la nomina delle commissioni per la selezione del personale. In virtù di un accordo tra la Città metropolitana di Messina e il Comune di Taormina, il finanziamento di 2.520.778,81 euro consentirà di disporre di nuovi mezzi.

Convenzione tra Città metropolitana e Comune di Taormina

Si legge in una nota dell’Asm: “Grazie alla convenzione stipulata tra il sindaco di Taormina Cateno De Luca e il sindaco della Città metropolitana di Messina, Federico Basile, arriveranno nella cittadina taorminese i nuovi mezzi di trasporto, approfittando del Piano strategico nazionale della Mobilità sostenibile, finalizzato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative”.

Inoltre, il Cda di Asm, composto dal presidente Giuseppe Campagna e dai consiglieri Davide La Rosa e Giuseppe Picciolo, ha proceduto a nominare le tre commissioni che valuteranno quanti hanno partecipato alla selezione dei profili richiesti: operatori di esercizio, ausiliari del traffico, agenti di stazione, ragioniere, geometra, operatori della mobilità/cassieri, operatore acquedotto e operatore elettricista.