7 giorni d’ordinaria follia, Schifani scatena i social in Sicilia

di Marco Olivieri

La rubrica 7 giorni d’ordinaria follia, voti e commenti non geneticamente modficati – Il primato della settimana spetta al presidente della Regione siciliana Renato Schifani. In pochi giorni ha suscitato una grande attenzione mediatica, con social e opposizioni scatenati. Le sue nomine nel sottogoverno hanno finalmente fatto riscoprire l’entusiasmo dei vecchi tempi, quando ci si indignava per le spartizioni partitocratiche e si aveva voglia di battagliare. Ora siamo tutti più stanchi ed è vero che, dal centrodestra al centrosinistra, nessuno può essere esente da critiche nell’ambito della lottizzazione. Ma lo stile fa sempre la differenza e le esigenze di Schifani di blindare la sua ricandidatura alla presidenza, resistendo al “fuoco amico” in Forza Italia, lo hanno portato alla super alleanza con Genovese e Picciolo e a muovere lo scacchiere in chiave partitica, in un clima da restaurazione. E con poca attenzione (per essere buoni) al tanto sbandierato rinnovamento.

Voto 4 al presidente Schifani, che ha trovato pure il tempo di litigare con Carlo Calenda, leader di Azione. Uno che riesce ad avere torto anche quando ha ragione, ad esempio su come è stata gestita la Regione in Sicilia, e che si ostina ad alimentare il mito tutto italiano del grande centro. Figura ormai sbiadita che appassiona solo gli editorialisti di alcune testate nazionali. Voto 4 a Calenda e al grande centro. E non sarebbe giusto dimenticare un altro campione di “simpatia” come Matteo Renzi (voto 4), oggi ancorato di nuovo al centrosinistra e domani chissà.

Nel frattempo, mentre noi ironizziamo su una Sicilia che stenta a togliersi di dosso il suo immobilismo gattopardesco, e le opposizioni (4 pure a loro) stentano a costuire un’alternativa credibile, assistiamo ogni giorno a nuove informazioni su Gaza, l’Ucraina e ovunque si avvertano con più forza le ferite del mondo. Voto zero ai governi occidentali e all’Unione europea: si consuma, nell’impotenza e complicità dell’Europa, il genocidio dei palestinesi e manca una diplomazia all’altezza per chiudere il conflitto generato dall’invasione della Russia.

Le pulsioni autoritarie nel mondo e il viaggio a Gaza della Global Sumud Flotilla

Questo è un mondo su misura delle potenze economiche globalizzate e dei grandi affaristi, dei dittatori e di chi ha pulsioni autoritarie. E le democrazie vacillano sempre di più.

Se si vuole far respirare il pensiero, allora si ascolti Massimo Cacciari (voto 9) in un recente confronto su Youtube con un politico di qualità (merce rara): Gianni Cuperlo (voto 7). Tutto il resto è banalità, mentre auguriamo buon viaggio verso Gaza alla “Global Sumud Flotilla” (voto 9).

Un benvenuto ai gemelli e alle loro madri

In un pianeta spesso ostile, intanto, diamo il benvenuto ai gemelli registrati all’anagrafe, per la prima volta a Messina, con due madri. Giustizia sociale e diritti civili, libertà e attenzione ai più fragili devono essere la strada possibile per liberarci da questo presente opprimente.

