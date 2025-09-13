“Le nomine di Schifani e il riciclo dei trombati”, opposizioni e social scatenati

Le scelte nel sottogoverno, dalla presidenza Ast a Luigi Genovese alla guida del'Iacp a Picciolo, fanno discutere. Piovono critiche sul presidente della Regione siciliana

Piovono critiche. Una bufera social, con i cittadini scatenati, e le opposizioni all’Ars sul piede di guerra. Non sono piaciute le scelte del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nell’ambito del sottogoverno. In primis, a fare discutere la presidenza dell’Ast, Azienda siciliana trasporti, a Luigi Genovese,, ex deputato regionale. La pace fatta tra Schifani e l’autonomista Raffaele Lombardo, tra i leader di Grande Sicilia, con l’accordo sul tesseramento degli iscritti Mpa a Forza italia, ha dato il via libera alla nomina del figlio di Francantonio Genovese, non rieletto all’Assemblea regionale.

Gli attacchi di Pd, M5S e La Vardera a Schifani

Anche Beppe Picciolo, primo dei non eletti in Forza Italia e nell’area dell’ex ministro Cardinale, ha visto spalancate le porte della presidenza dell’Iacp a Messina. Ma sono state tante le nomine, in Sicilia, a provocare reazioni. Così il segretario regionale del Partito democratico e deputato nazionale Anthony Barbagallo: “Il carrozzone dei trombati non si ferma mai. Palazzo d’Orleans ha comunicato puntuale l’ennesimo elenco di trombati eccellenti che andranno ad occupare una poltrona di uno di quei posti di sottogoverno per i quali occorrerebbe invece puntare sulla qualità, l’eccellenza e specifiche competenze – così come dovrebbe accadere anche per la sanità, per esempio – se veramente si vuole il rilancio della Sicilia. E invece per i vertici di Iacp, Consorzi universitari ed Enti Parco, così come per Ast e per i manager della sanità, Schifani punta su soggetti che in passato non sono stati scelti dai cittadini e oggi entrano dalla finestra con incarichi ben remunerati. È veramente scoraggiante e grave questa modalità di scelta finalizzata anche alla gestione del consenso”.

Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana, a sua volta, si esprime con queste parole: “Ancora una volta le nomine del governo Schifani rappresentano plasticamente il premio per il sottobosco della politica, con nomi più o meno eccellenti nell’ambito dei trombati e dei gregari dei partiti di maggioranza. Non si venga a parlare di merito perché questa storia fa ridere. Questo andazzo continua a far andar via i giovani talentuosi dalla Sicilia. Mentre avviene tutto ciò, il governo siciliano nega i fondi utili per il servizio Asacom e gli assistenti igienico personali degli studenti fragili e con disabilità. Faremo le barricate in Assemblea regionale per ripristinare gli stanziamenti, e anzi aumentarli, togliendo risorse alle “mance” che ancora una volta allungano le ombre nel Parlamento regionale. Per noi la priorità è il diritto allo studio per tutti e su questo tema non accettiamo passi indietro”.

Ed è ancora più duro, con il suo movimento Controcorrente, il deputato regionale Ismaele La Vardera, che parla di inaccettabile “scambio politico” per la nomina di Luigi Genovese: “Un ragazzo senza alcuna esperienza nel settore alla guida della società siciliana più importante, che si occupa di trasporto pubblico, figlio di un deputato condannato (condanna confermata dalla Cassazione per i Corsi d’oro 2, n.d.r.). Tutti sanno le difficoltà di prendere un bus in Sicilia e anziché rilanciare l’azienda la usiamo come merce di scambio politica. Dietro a questa operazione? Raffaele Lombardo che farà fare le tessere a Forza Italia in cambio del sostegno a Schifani. Gente senza pudore politico e che affossa la Sicilia. La domanda è ai giovani siciliani: scendiamo in piazza insieme?”.

Da parte sua, ai microfoni di Tempostretto, Genovese junior, nel 2022, rispondeva in questo modo all’inevitabile domanda legata all’ombra del padre: “Mio padre è il mio primo consigliere. Però a chi parla della mia azione politica facendo rifermento a lui, dico semplicemente che in questi anni il parlamentare l’ho fatto io. Il gruppo parlamentare l’ho costituito io. Lui rimane sempre il mio punto di riferimento essenziale. Ma ormai sono io a svolgere in prima persona l’attività politica”.

Il “riciclo dei trombati” e le lotte interne nel centrodestra

Quanto al “riciclo dei trombati”, in questo momento al presidente Schifani interessa sventare gli attacchi interni, in Forza Italia e nel centrodestra, per poi ricandidarsi. Che la pioggia di nomine non sia proprio un’operazione d’immagine, in settori chiave del sottogoverno, è l’ultimo dei suoi pensieri.

