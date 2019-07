9 kg di marijuana, arrestato 35enne messinese - Tempostretto

I carabinieri hanno perquisito la sua casa ed hanno trovato anche 30 grammi di cocaina, sette piante di canapa indiana e bilancini di precisione

Davanti a casa sua c’era uno strano viavai. Così i carabinieri di Messina Centro e di Barcellona, con un’unità cinofila di Nicolosi, hanno perquisito la casa di un 35enne messinese. Hanno trovato 9 chili di marijuana, confezionata in 38 involucri in cellophane, 30 grammi di cocaina e di sostanza usata per il taglio, sette piante di canapa indiana, tre bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e 4mila euro, ritenuti provento di spaccio, tutto sequestrato.

Il 35enne è stato arrestato e portato al carcere di Messina Gazzi, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, alla quale, nei prossimi giorni, dovrà rispondere dei reati a lui contestati.