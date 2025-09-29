 A Bagnara Calabra e Palmi, scoperto dai carabinieri il trucco per rubare energia

A Bagnara Calabra e Palmi, scoperto dai carabinieri il trucco per rubare energia

Redazione

A Bagnara Calabra e Palmi, scoperto dai carabinieri il trucco per rubare energia

Tag:

lunedì 29 Settembre 2025 - 08:29

L’intervento ha portato alla luce collegamenti abusivi perfettamente funzionanti, garantendo energia costante alle abitazioni interessate

BAGNARA CALABRA – Un sistema ingegnoso ma illegale, studiato per bypassare la rete elettrica pubblica e alimentare intere abitazioni senza alcuna spesa. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra durante un controllo mirato sul territorio. L’intervento ha portato alla luce collegamenti abusivi perfettamente funzionanti, tanto da garantire energia costante alle abitazioni interessate. Per due persone è scattato l’arresto.

Le verifiche non si sono fermate a Bagnara Calabra: i militari hanno esteso i controlli anche a Palmi, dove sono stati individuati altri allacci clandestini. In questo caso, due soggetti sono stati denunciati. Complessivamente, il danno stimato per l’energia sottratta ammonterebbe a circa 25 mila euro.

Il fenomeno degli allacci abusivi non è solo una truffa ai danni delle aziende che forniscono un servizio pubblico essenziale, ma rappresenta anche un rischio per l’intera collettività, minando la sicurezza della rete e compromettendo il corretto funzionamento di un bene primario come l’elettricità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Contro il genocidio dei palestinesi e al fianco della Flotilla
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
65 bimbi operati in Africa grazie al Ccpm di Taormina e a “Una voce per Padre Pio”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED