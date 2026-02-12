Venti oltre i 100 km/h nel Messinese, cade un albero a Zafferia

Alberi e cartelloni stradali divelti in città. Camion ribaltato a Santa Margherita. La tempesta atlantica continua a creare allarme. Intervento dei vigili del fuoco a Pistunina

MESSINA – La tempesta atlantica, con venti oltre 100km/h, oggi continua a creare allarme nel Messinese. Stasera 105 km/h a Patti e 103 km/h a Capo d’Orlando, 123km/ a Rocca di Caprileone. Intanto, a Messina, un albero stasera è crollato per il vento a Zafferia, nella frazione di Macchia, secondo la segnalazione e foto di un cittadino ma, come ci ha confermato l’assessore Minutoli, sono tanti alberi e cartelloni stradali divelti. E domani si conteranno i danni. Sulla statale 114, a Santa Margherita, un camion si è ribaltato per il fortissimo vento.

Le mareggiate e i venti eccezionali hanno provocato la chiusura a Villafranca Tirrena del lungomare. Situazione critica anche a Rometta.

Scrive sui social l’esperto meteo Daniele Ingemi: “Prima raffica sopra i 100 km/h pure sul Messinese. Segnalo pure i 31 m/s di media a Puntale Bandiera, sul crinale che stanotte potrebbero essere pure 40 m/s. Media su 10 minuti. Non raffica”.

L’appello alla cittadinanza dell’assessore Minutoli

In un video di un cittadino via Garibaldi allagata stasera. E vedremo quale sarà il bilancio complessivo. Intanto l’invito ai cittadini è alla prudenza, evitando rischi in strada. L’assessore alla Protezione civile, Massimo Minutoli, ha raccomandato alla cittadinanza di “limitare gli spostamenti al necessario, di evitare le zone litoranee e di mettere in sicurezza eventuali oggetti che potrebbero essere sollevati dal vento. Meglio rimanere a casa”.

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono pure intervenuti invece oggi, alle ore 14:40 in via Giorgio La Pira, presso il palazzo delle Poste di Pistunina, per la rimozione di un cancello che, a causa delle forti raffiche di vento, si era addossato su alcune autovetture in sosta. Non si registrano conseguenze nei confronti di persone. L’intervento si è concluso alle ore 15:45 dopo aver provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Intanto domani, con l’allerta gialla, scuole e ville e cimiteri chiusi.

