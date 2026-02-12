 Bufera nel Messinese, lavoro senza sosta dei vigili del fuoco

venerdì 13 Febbraio 2026 - 00:53

Alberi e cartelloni stradali divelti e un camion ribaltato a Santa Margherita: continua il lavoro dei pompieri tra città e provincia per la tempesta atlantica

Dalle 14 di oggi diverse squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Messina stanno operando incessantemente su tutta la provincia, a seguito del forte maltempo verificatosi nel pomeriggio. E si segnalano situazioni critiche anche nella città di Messina: alberi e cartelloni stradali divelti e un camion ribaltato a Santa Margherita.

 La tempesta atlantica, con venti oltre 100km/h, oggi continua a creare allarme nel Messinese. Stasera 105 km/h a Patti e 103 km/h a Capo d’Orlando, 123km/ a Rocca di Caprileone. Una vera e propria bufera di ponente e maestrale.

Sottolineano i vigili del fuoco: “Si contano al momento 51 interventi. Le operazioni hanno riguardato in particolare la fascia tirrenica della provincia di Messina, con il maggior numero di interventi nel capoluogo, seguita dai comuni di Patti e Milazzo. Le squadre stanno operando senza sosta per il ripristino delle condizioni di sicurezza”.

