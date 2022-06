A Basile sindaco auguri da Italexit: "Schieramenti riflettano, la gente chiede cambiamento" - Tempostretto

Il coordinatore provinciale Giuseppe Sottile: "L'unica cosa chiara è che i messinesi sono stanchi dei salotti buoni"

“Le nostre congratulazioni e i nostri migliori auguri al nuovo sindaco di Messina, Federico Basile, che pur ponendosi nel solco della continuità, auspichiamo voglia dare nuovo impulso e una nuova impronta alla macchina amministrativa del terzo comune della Sicilia, città strategica dal punto di vista logistico, economico e turistico. ” Così Italexit e in particolare il coordinatore provinciale di Messina Giuseppe Sottile.

“Come spettatori in una competizione nella quale abbiamo deciso di non scendere in campo, resistendo alle inevitabili pressioni di spinte poco mature e velleitarie, come i fatti hanno poi dimostrato, non possiamo non osservare la schiacciante vittoria della macchina politico – mediatica che fa capo a Cateno De Luca, che si è imposta in maniera poderosa nei confronti dei tradizionali schieramenti di centrodestra e centrosinistra, che insieme totalizzano appena il 50% dei consensi.”, dice Sottile

“Riteniamo che i due tradizionali schieramenti debbano fare una profonda e accurata riflessione sul perché nelle ultime tre tornate elettorali siano usciti sempre sconfitti, prima con l‘immateriale Accorinti, venuto dalla luna e dileguatosi nel nulla, poi con l’outsider Cateno De Luca, anch’egli sottovalutato e poi pesantemente indigesto per l’atavico establishment messinese, infine Federico Basile (Cateno 2), la cui vittoria era talmente premeditata che nessuno si aspettava cosi netta.”, prosegue il responsabile messinese del movimento.

“L’unica cosa chiara come il sole è che gli elettori messinesi non ne vogliono più sapere dei salotti buoni, dei centri di potere più o meno occulto, dei baroni universitari, dell’elite liberal progressista che fanno finta di scontrarsi in pubblico ma che si riuniscono nelle stanze ovattate che odorano di incenso. La gente anela al cambiamento, o almeno a ciò che più gli somiglia, se riesce a convincere elettoralmente. Basta coalizioni spesso improponibili, cucite insieme a forza e rappresentate da mandatari di cartapesta dietro i quali orchestrano sempre gli efori della politica.”

“Italexit vigilerà sull’amministrazione della città di Messina. Saremo attenti osservatori e petulanti suggeritori, ma se necessario saremo inflessibili guardiani della legalità e implacabili bastonatori.”, conclude Sottile.