A Camaro la “nuova” Piazza Fazio: è il frutto del progetto “Spazio pubblico resiliente”

Dopo il duro lavoro dell'associazione Puli-AMO Messina, in partenariato con Comune, consulta giovanile, associazione Ionio e Cesv, è tempo di tagliare il nastro

MESSINA – La nuova Piazza Fazio a Camaro Superiore sarà inaugurata venerdì 8 agosto alle 18.30. È il frutto del lavoro di rigenerazione urbana portato avanti dall’associazione Puli-Amo Messina in partenariato con il Comune di Messina, la Consulta Giovanile, l’associazione Ionio e il Cesv Messina. Il progetto è “Spazio pubblico resiliente”, finanziato dalla Regione Siciliana e dalla presidenza del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo per le politiche giovanili anno 2022. È finalizzato a trasformare porzioni di territorio delle periferie di Messina in spazi pubblici rigenerati, promuovendo la partecipazione attiva della comunità e favorendo lo sviluppo sostenibile attraverso un approccio inclusivo e artistico.

Collocati ieri gli arredi artigianali

E così è stato fatto. Fino a ieri, mercoledì 6 agosto, i volontari hanno lavorato a Piazza Fazio dove sono stati collocati gli arredi artigianali realizzati dai volontari di Puli-Amo Messina con il contributo della Falegnameria Minissale e di Officine Creab. Contestualmente, è stata avviata la piantumazione di nuove essenze arboree e decorative grazie alla collaborazione con Messinaservizi Bene Comune. Alla giornata hanno preso parte anche gli assessori, alle Politiche giovanili Liana Cannata e all’Arredo urbano e Spazi pubblici Massimiliano Minutoli, che insieme all’omonimo Dipartimento ha curato la sistemazione degli elementi installati.