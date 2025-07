Camaro Superiore, “Piazza Fazio rinasce con il progetto Spazio pubblico resiliente”

Riqualificazione partecipata e arte urbana con il Comune e Puli-Amo Messina insieme "per restituire identità e bellezza al quartiere"

MESSSINA – Riqualificazione partecipata e arte urbana a Camaro Superiore grazie al progetto Spazio pubblico resiliente. Il Comune e Puli-Amo Messina insieme per “restituire identità e bellezza al quartiere”. L’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata e l’assessore all’Arredo urbano e Spazi pubblici Massimiliano Minutoli hanno preso parte ieri a un sopralluogo a Piazza Fazio, nel cuore di Camaro Superiore, insieme a una rappresentanza dell’associazione Puli-Amo Messina, impegnata nella fase di riqualificazione della piazza nell’ambito del progetto Spr, promosso in sinergia con il Comune di Messina e con il supporto del Cesv Messina, della Consulta giovanile e dell’associazione Ionio.

Fa sapere l’amministrazione comunale: “Dopo i recenti interventi di scarifica e bitumazione realizzati dal Comune, sono iniziate le attività di abbellimento e valorizzazione della piazza: i volontari di Puli-Amo Messina stanno decorando l’asfalto con motivi ispirati alla tradizione siciliana, trasformando lo spazio urbano in una vera e propria opera d’arte a cielo aperto, sotto gli occhi attenti e compiaciuti dei residenti, entusiasti per l’originale restyling del loro quartiere.

“Piazza Fazio si trasforma in un simbolo di rigenerazione urbana partecipata”

“Piazza Fazio si trasforma in un simbolo di rigenerazione urbana partecipata – sottolinea l’assessora Liana Cannata – grazie al coinvolgimento attivo dei giovani, che sono protagonisti di un percorso creativo e di cittadinanza attiva. Questo progetto è un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e associazioni”. “Il progetto Spr dimostra come l’attenzione per l’arredo urbano possa diventare occasione per rafforzare il senso di appartenenza a un luogo – aggiunge l’assessore Massimiliano Minutoli – e restituire dignità agli spazi pubblici attraverso interventi sostenibili, belli e condivisi”.

“Siamo finalmente giunti alla fase di riqualificazione di Piazza Fazio”, dichiara Christian Mangano, presidente di Puli-Amo Messina e responsabile del progetto. “La lunga fase di ascolto e coinvolgimento del territorio – attraverso questionari, sondaggi e assemblee pubbliche ha dato vita a un progetto condiviso, che oggi si traduce in un cambiamento tangibile. Stiamo restituendo alla città un luogo nuovo, accogliente e colorato, pronto ad accogliere anche i giganti Mata e Grifone durante la loro prossima sfilata”.

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni con il completamento delle decorazioni a terra e l’installazione di arredi artigianali, realizzati da Officine Creab e Falegnameria Minissale.

