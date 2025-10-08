“A Fratelli tutti normale turnover”, Calafiore a Musolino: “Cerchi visibilità”

L'assessora usa toni duri nei confronti dell'ex collega: "Basta strumentalizzazioni. Non si sminuisca il lavoro degli operatori pur di tirare al bersaglio"

MESSINA – Operatori inesperti a Fratelli tutti”. Il primo a sollevare il problema è stato Fra Giuseppe Maggiore. E da qui la nota della senatrice Dafne Musolino. E ora arriva la replica dell’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore: “Le dichiarazioni della senatrice sulla gestione della struttura “Fratelli tutti” rappresentano un ennesimo escamotage per un po’ di visibilità. Ma non è altro che un sistema

profondamente offensivo nei confronti di chi, ogni giorno, lavora con professionalità e dedizione

accanto alle persone più fragili della nostra città. Senza la pazienza necessaria e con la foga di chi ha più bisogno di anticipare alla stampa il proprio “diritto all’esistenza politica” che di conoscere la realtà dei fatti, la senatrice – ormai autocandidata da sola alle prossime amministrative – ha centrato l’ennesima, clamorosa cantonata”.

“Basta strumentalizzazioni, Fratelli tutti è una struttura che funziona”



Continua una Calafiore insolitamente polemica: “Negli ultimi giorni, a seguito della scadenza naturale di alcuni contratti, l’Azienda Speciale Messina Social City ha proceduto – come prevede la legge – ad assumere nuovi operatori attingendo dall’ordine di graduatoria pubblica del profilo professionale Educatori D2. Non si tratta quindi di decisioni arbitrarie né di improvvisazioni, ma di atti amministrativi

trasparenti e regolari, frutto di selezioni pubbliche e non di nomine clientelari”.

E ancora: “Sorprende e lascia sconcertati che una rappresentante delle istituzioni scelga di sminuire il lavoro degli operatori sulla base dell’età anagrafica e ignori i titoli di studio, formazione specifica e

capacità professionali. È un approccio superficiale e offensivo, che tradisce una visione anacronistica e discriminatoria del servizio sociale. In una struttura complessa come “Fratelli tutti” è del tutto naturale che si verifichino momenti di turnover del personale. Questi passaggi vengono pianificati e gestiti con rigore, sotto il coordinamento di figure professionali qualificate come la coordinatrice dei servizi complessi e un’assistente sociale, e con l’affiancamento costante di operatori a tempo indeterminato per garantire continuità e trasferimento di competenze”.

L’accusa è di strumentalizzare la vicenda per “visibilità politica, gettando discredito su un servizio che funziona, è trasparente e mette al centro la dignità delle persone accolte”. Il tutto con tanto di stoccata ai blitz da “sceriffa” quando la senatrice era assessora della Giunta De Luca: “Io stessa sono dovuta intervenire più volte, a favore di persone che vivevano una marginalità estrema, per rimediare ai danni di quel suo modo di gestire”.

L’assessore accusa anche l’ex collega di “screditare l’operato dell’amministrazione Basile, senza mai offrire un contributo costruttivo, né sul piano politico né attraverso la sua attività parlamentare”.